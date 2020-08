Gareth Bale aura à nouveau la chance de profiter du football avec l’équipe nationale du Pays de Galles. Malgré son ostracisme au Real Madrid, l’entraîneur de son pays comptait toujours sur lui et a défendu sa présence lors des matches de l’UEFA Nations League le 3 septembre contre la Finlande et le 6 septembre contre la Bulgarie.

Giggs a dit que ce n’était pas étrange pour lui d’appeler l’attaquant parce que « ce qui lui arrive n’a rien de nouveau. » L’ancien joueur de Manchester United a rappelé à propos de son élève qu ‘ »il n’a pas eu de minutes ces 18 derniers mois ». Giggs se sent calme parce que « Gareth est un bon professionnel et garde toujours la forme. Il a été disponible pour moi dans tous les matches de qualification «

Bien que le sélecteur souhaite qu’il profite de plus de minutes, il a souligné que le footballeur il est toujours arrivé en bon état à la concentration. « Il prend soin de lui et il veut vraiment jouer », a-t-il déclaré.

Giggs comprend que le footballeur ne doit pas non plus parler de la situation car « il a beaucoup d’expérience » et a souligné que « ça a été un plaisir de travailler avec lui ». Le manager est conscient des limites du pays de Galles et a déclaré qu’il devait « s’adapter » aux conditions de Bale. « Si cela devient un problème dans six mois, nous devrons le voir« Il ajouta.