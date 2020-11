Les partants de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain et Leandro Gonzalez-Pirez, ne joueront pas lors du match éliminatoire de la Coupe MLS de vendredi soir contre Nashville SC en raison de tests positifs pour COVID-19, a confirmé une source à ESPN.

Le frère de Higuain, Federico, est l’un des cinq joueurs de Miami qui ont été testés positifs depuis le début du mois de novembre et ne jouera pas non plus. Plusieurs sources de la ligue ont déclaré que le match devrait toujours se dérouler comme prévu. Une source au courant de la situation a déclaré que le dernier test positif d’un joueur de Miami avait eu lieu lors de la dernière période de test dimanche / lundi.

La perte de Gonzalo Higuain et Gonzalez-Pirez est un coup dur pour une équipe de Miami qui n’a décroché la 10e et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est que le dernier jour de la saison régulière. L’absence de Gonzalez-Pirez en particulier se fera sentir étant donné qu’il est le leader de la défense de Miami. La vaste expérience de Higuain, un ancien international argentin qui a joué pour le Real Madrid et la Juventus, nous manquera également.

Plus tôt cette semaine, des sources ont déclaré à ESPN que si une équipe n’était pas en mesure de jouer en raison d’une épidémie de COVID-19, et si le match ne pouvait pas être reprogrammé, alors cette équipe devrait abandonner.

Une source au courant de la situation a déclaré qu’après avoir consulté ses experts médicaux, la MLS a déterminé que, comme au moins quatre jours s’étaient écoulés depuis le dernier test positif de Miami, le match pouvait continuer.