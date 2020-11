Le passage à une défense à trois lors de la Coupe du monde 2018 a été largement acclamé comme un coup de maître par Gareth Southgate. Le jury reste cependant à déterminer si le retour à une forme similaire se révélera tout aussi efficace lorsque cela compte le plus.

En tant que disciple de l’ancien patron des Three Lions Terry Venables, Southgate est peut-être inévitablement attiré par un troisième arrière dans la recherche d’une plus grande stabilité et d’un équilibre optimal, et il y a des signes que le système 3-4-3 de Southgate peut causer les meilleurs problèmes aux équipes. notamment dans la seconde moitié de la défaite 2-0 de dimanche face à la Belgique. L’Angleterre a sondé la défense belge pendant de longues périodes, mais sans tester le gardien des Red Devils Thibaut Courtois avec une grande fréquence.

Jack Grealish a été le plus grand avantage de loin, gagnant en confiance et en influence au fur et à mesure que le match avançait. Il était le joueur le plus fautif des 20 premières minutes et à la fin, la Belgique ne pouvait même pas se rapprocher suffisamment de lui pour le faire tomber, un tour sublime laissant Thomas Meunier pour mort illustrant la facilité avec laquelle il a pris son premier départ en un international compétitif.

Le joueur de 25 ans a mené le combat alors que la Belgique campait au bord de sa propre surface, satisfaite de son avantage de deux buts, et le système anglais a permis au milieu de terrain d’Aston Villa d’être si important que l’incapacité des visiteurs à marquer était en partie explicable par une mauvaise exécution à partir de positions prometteuses plutôt qu’une absence totale de créativité.

« Je ne suis pas sûr que nous aurions pu être plus créatifs que ce soir », a déclaré Southgate après le match. « Nous avons fini avec cinq – deux ailiers offensifs, trois attaquants. Je pense que nous avons montré contre le Pays de Galles et l’Irlande que vous pouvez marquer des buts avec le système. Contre les meilleures équipes, les matchs sont serrés. Personnellement, ça me donne En tant que manager, vous devez vous concentrer sur la performance et si vous jouez au niveau que nous avons fait ce soir, vous gagnerez plus de parties que vous n’en perdrez.





« Cela a été utile pour Jack de se coucher avec le groupe pour qu’il sache comment nous voulons jouer et que les joueurs s’entendent avec lui. Aujourd’hui a été un match formidable pour nous de le voir et je ne saurais trop parler. de sa performance. «

Cependant, la stabilité et l’équilibre recherchés par Southgate étaient largement absents en première période, ce qui les a finalement perdus. Ils étaient trop conservateurs avec le ballon au milieu de terrain, un problème corrigé en partie par l’introduction de Harry Winks en tant que remplaçant à la mi-temps de Jordan Henderson, qui a signalé une contraction musculaire et « sentait qu’il ne pouvait pas continuer » selon Southgate, sans aucun doute. déclenchant de nouvelles sonnettes d’alarme à Liverpool qui a déjà perdu Joe Gomez à la suite d’une grave blessure au genou lors de cette trêve internationale.

Et des mesures d’atténuation devraient être proposées sous la forme d’absents notables, parmi lesquels Marcus Rashford, Harry Maguire, Raheem Sterling et Trent Alexander-Arnold.

Mais même avec ces joueurs disponibles, il y a de plus en plus de preuves que la forme 3-4-3 ne maximise pas les forces de l’Angleterre, principalement le riche éventail de talents offensifs qui, cette fois l’année dernière, ont fait valoir que l’Angleterre possède l’une des meilleures lignes avant au monde. Football.

Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Nations dans un système 4-3-3 en juin 2019, Southgate a persisté avec la même formation lors des matches d’automne et d’hiver de l’année dernière.

Les limites de l’Angleterre ont été révélées lors d’une nuit décevante contre la Belgique au cours de laquelle les hôtes ont remporté une victoire très confortable. Vincent Van Doornick / Isosport

Ces six matchs ont donné cinq victoires avec 26 buts marqués. L’opposition était modeste – le Kosovo et la Bulgarie à deux reprises, le Monténégro à domicile et la République tchèque à l’extérieur, le seul match que l’Angleterre a perdu dans cette course lorsque Southgate a modifié la forme en 4-2-3-1.

Depuis l’adoption d’un système 3-4-3, l’Angleterre a pris un point sur six contre le Danemark, a remporté une victoire quelque peu fortuite contre la Belgique et a battu deux équipes gravement sous-performantes au Pays de Galles et en République d’Irlande.

Cela ne veut pas dire que Southgate devrait abandonner son cours. En effet, leur performance lors de la défaite face à la Belgique était sans doute la plus menaçante de la saison 2020-21, mais l’Angleterre est hors de la Ligue des Nations après avoir marqué seulement trois buts en cinq matchs.

Southgate a soutenu que l’Angleterre était tout simplement malheureuse de perdre ici. L’ouverture de la 10e minute de Youri Tielemans a bénéficié d’une déviation utile de Tyrone Mings et, bien que le coup franc de la 23e minute de Dries Mertens ait été superbement exécuté, Declan Rice a été sévèrement puni pour un tacle sur Kevin De Bruyne qui a conduit à l’occasion de tirer sur objectif.

Et l’Angleterre regrettera Harry Kane d’avoir une tête dégagée de la ligne par Romelu Lukaku à 1-0, Kane testant Courtois en première mi-temps puis ne parvenant pas à tirer le meilleur parti de trois opportunités de tir dans la seconde, mais cela ajoute finalement à la croissance. liste de résultats décevants contre les équipes de haut niveau.

Southgate a affirmé avant le match que l’Angleterre devait « traquer » les meilleures équipes, mais il est difficile d’échapper à la conclusion pour le moment qu’ils ont sacrifié trop de puissance d’attaque pour tenter de trouver une plus grande solidité – et cette dernière n’est pas encore à venir. .

Un rappel de l’engagement de Southgate à 3-4-3 est venu dans ses substitutions, présentant Dominic Calvert-Lewin et Jadon Sancho, mais refusant toujours de changer de forme. Calvert-Lewin a joué largement à droite, malgré son rôle d’attaquant central pour Everton, tandis que Sancho a été déployé en tant qu’arrière droit, une première dans sa carrière formative en Angleterre.

Cela n’a résolu que partiellement le manque de rythme dans les zones d’attaque en première mi-temps, ce qui a laissé l’Angleterre paraître indûment émoussée alors que Kane a chuté profondément – un trait qu’il fait maintenant si efficacement à Tottenham – uniquement pour une absence de coureurs derrière la défense belge pour un service.

Ce n’est pas une critique de Grealish ou Mason Mount en particulier, mais c’est une autre histoire pour Kane aux Spurs avec Heung-Min Son le bénéficiaire le plus évident et peut-être que ce serait à nouveau si Sterling, Rashford ou Sancho avaient commencé ici.

« Nous avions un profil de joueurs différent, bien sûr, mais dans ces positions, je pensais que Jack avait un match exceptionnel et qu’il était un joueur différent », a déclaré Southgate.

« En tant que menace différente, nous savions que nous avions des joueurs qui devaient venir au ballon, mais avec la perte de Raheem et Marcus, nous avons perdu beaucoup de vitesse à l’avant. Ce soir, nous n’avions pas tout à fait cela, mais je ne peux rien reprocher. le jeu offensif, probablement jusqu’à la dernière chance ou la dernière passe plusieurs fois, mais nous avons créé beaucoup plus d’opportunités que nous n’en avons fait [when beating Belgium 2-1 in October] à Wembley. «

Bien entendu, la vue d’ensemble reste un travail en cours. Après le match de la Ligue des Nations de mercredi contre l’Islande, Southgate aura quatre mois pour examiner et évaluer le tourbillon d’internationales condensé en un court laps de temps.

Et la performance de Grealish contre la Belgique a rappelé que l’Angleterre possède désormais plus d’une poignée d’individus talentueux capables de s’imposer sur les meilleures équipes. Mais transformer cela en une formule de tournoi gagnante reste le défi.