Yannick Carrasco a marqué le seul but du match alors que l’Atletico Madrid battait Barcelone 1-0 pour infliger une troisième défaite de la saison de la Liga aux côtés de Ronald Koeman.

Carrasco a montré une tête froide pour rouler dans un filet vide à plus de 30 mètres après que le gardien de but Marc-André ter Stegen ait été rattrapé loin de sa ligne.

Clement Lenglet s’est rapproché de l’égalisation pour le Barça, qui a perdu Gerard Pique et Sergi Roberto à la suite d’une blessure, mais l’Atletico a conservé son record d’invaincu dans la ligue et a progressé au niveau des points avec le leader de la Real Sociedad.

Positifs

Koeman reviendra du Wanda Metropolitano avec une longue liste de points négatifs et quelques points positifs. D’un coup, la résilience renouvelée d’Ousmane Dembele est une bonne nouvelle pour le Barça et l’attaquant français pourrait jouer un rôle accru dans les semaines à venir.

Négatifs

Avant même d’analyser la performance, le Barça craindra le pire après que Pique ait quitté le terrain avec une blessure au genou. Avec Samuel Umtiti et Ronald Araujo également blessés, Lenglet est le seul défenseur central en forme du club pour le moment. Perdre Pique pour n’importe quelle durée serait un désastre et, eh bien, ça n’a pas l’air bien.

Pour aggraver les choses, Sergi Roberto a également boité tardivement, bien que sa blessure ne semble pas aussi grave.

Cependant, le Barça ne peut pas blâmer les blessures pour la défaite de samedi. C’était une performance édentée qui manquait de leadership et ils ont eu du mal à briser l’Atletico. Ils n’ont créé pratiquement aucune chance et, au risque de déranger l’éléphant dans la pièce, Lionel Messi est loin de son meilleur.

Note du manager (sur 10)

5 – Koeman était déjà sans Sergio Busquets et Ansu Fati en raison de blessures et ne pouvait donc pas se permettre de perdre plus de joueurs. En ce sens, en termes de personnel, il avait les mains liées au Wanda. Cependant, il est toujours juste de lui demander d’être un peu plus créatif avec sa tactique. C’est toujours une équipe du Barça avec des joueurs offensifs comme Messi, Dembele, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho dans les rangs. Trouver une combinaison plus efficace est vital.

Griezmann a eu du mal à avoir un impact contre son ancien club alors que Barcelone s’effondrait vers une défaite qu’ils ne faisaient pas grand-chose pour empêcher. Diego Souto / Images sportives de qualité / .

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 5 – A fait un brillant arrêt de Saul Niguez à la cinquième minute, mais porte la part du lion de la responsabilité du but de l’Atletico. Il a été rattrapé à des kilomètres de son but en essayant en vain d’intercepter la longue passe en avant, et Carrasco en a profité pleinement.

DF Sergi Roberto, 6 ans – A bien fonctionné à l’arrière droit et a travaillé dur lorsqu’il a été poussé au milieu de terrain, mais sa médiocrité est un signe de la façon dont les normes ont glissé au Barça.

DF Gerard Pique, 5 – A commis une erreur menant au but de l’Atletico lors d’une nuit qu’il voudra oublier rapidement. Était au bord des larmes lorsqu’il a quitté le terrain blessé en seconde période.

DF Clement Lenglet, 6 ans – A eu deux des meilleures chances du Barça, les deux en-têtes. La seconde était leur meilleure chance, mais il fit un signe de tête droit à Jan Oblak.

DF Jordi Alba, 6 ans – Entré dans quelques positions prometteuses à gauche et créé une bonne chance pour Messi.

MF Miralem Pjanic, 6 ans – Entré pour le Busquets blessé et a fait assez pour garder sa place. Bon sur le ballon et une alternative à Messi sur les jeux arrêtés.

MF Frenkie de Jong, 6 ans – Le Barça a besoin de plus de lui au milieu de terrain, mais il continue de bien faire lorsqu’on lui demande de jouer en tant qu’arrière central de fortune, ce qui se produit malheureusement beaucoup trop souvent.

FW Ousmane Dembele, 7 ans – A été animé dès le début et a créé une bonne chance pour Griezmann dans les cinq premières minutes. On aurait dit qu’il battait son homme à chaque fois qu’il obtenait le ballon à un moment donné, mais l’Atletico a finalement maîtrisé son rythme.

FW Lionel Messi, 6 ans – Je reviendrai sur sa chance juste avant le premier but, établi par Alba, quand il a tiré directement sur Oblak. A également créé la meilleure ouverture du Barça pour Lenglet. Malgré cela, il est toujours loin de son meilleur.

FW Pedri, 6 – Un match tranquille à gauche après une rafale de performances impressionnantes ces dernières semaines. J’ai eu du mal avec la physicalité de l’Atletico.

FW Antoine Griezmann, 5 ans – Incapable de livrer contre son ancien camp. Sa meilleure chance était une tête droite à Oblak juste avant qu’il ne soit enlevé tard.

Substitutions

FW Philippe Coutinho, 6 ans – Revenu d’une blessure aux ischio-jambiers sans grand effet en seconde période.

DF Sergino Dest, 6 – Remplacé le Pique blessé et offert un débouché sur la droite dans le dernier quart de match.

FW Martin Braithwaite, N / R – Jeté tard et a eu un tir plongeant bloqué.

FW Francisco Trincao, N / R – Un beau jeu de jambes en quelques minutes, mais sa mise en scène n’a abouti à rien.