Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il avait un « bon sentiment » à propos de la Ligue des champions de cette saison alors qu’il cherchait à mettre fin à sa sécheresse de 10 ans dans la compétition.

Guardiola n’a jamais été au-delà des quarts de finale pendant son séjour au stade Etihad, mais a déclaré qu’il pouvait ressentir une opportunité de soulever le trophée pour la première fois depuis 2011, alors qu’il était en charge de Barcelone.

« J’ai le sentiment que nous allons très bien faire cette saison », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse lundi avant le déplacement de City à l’Olympiakos.

« Je ne sais pas pourquoi mais je le ressens depuis le début, depuis que nous avons perdu contre Lyon [in the quarterfinals during the 2019-20 season].

« La saison est si jeune et je suis très optimiste que nous allons faire du bien cette saison. »

La victoire en Grèce mercredi verrait City atteindre 12 points dans le groupe C et se qualifier pour les huitièmes de finale avec deux matchs à perdre.

L’équipe de Guardiola a marqué neuf buts en trois matches de Ligue des champions mais a du mal à trouver le filet en Premier League.

Ils n’ont réussi que 10 buts jusqu’à présent cette saison, leur plus bas total après huit matchs depuis 2006-07 lorsqu’ils ont terminé 14e.

« Le manager doit trouver un moyen [to solve the problem] », A ajouté Guardiola. » Je dois régler quelque chose, c’est entre mes mains.

« Je dois trouver un moyen de faire ce que nous avons fait les saisons précédentes. Nous avons suffisamment de joueurs pour marquer et nous allons le faire. »

Guardiola n’a pas de nouveaux soucis de blessure après la défaite 2-0 contre Tottenham samedi, mais Nathan Ake reste à l’écart en raison d’une blessure contractée lors de son service international avec les Pays-Bas.