Source: Instagram @gusmentv

Au fil des ans, de nombreux fans se sont demandé quel club était le plus grand du football mexicain et Amérique et Chivas ils sont toujours présents dans la discussion. Maintenant le commentateur de Fox Sports, Gustavo Mendoza, minimisé l’histoire des azulcrèmes, admettant qu’ils ont toujours été en dessous du Troupeau sacré.

Plus de football en vidéo

« Une équipe qui prétend être la plus grande a 13 trophées et est celle qui a remporté le plus au Mexique, mais c’est un très faible pourcentage de titres compte tenu de son histoire. L’Amérique est le plus grand gagnant, mais Chivas est le plus grand« , Il a commenté le programme »Le dernier mot’.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez arbore une statue au bord de la piscine (PHOTO)

La vidéo de la déclaration a suscité la controverse et de nombreux fans américains ont fustigé le commentateur alors que les fans du Troupeau sacré Ils l’ont soutenu et l’ont remercié sur les réseaux sociaux pour les propos qu’il a prononcés à propos de l’équipe de Guadalajara.

D’autre part, le commentateur a également salué le système de concurrence qui Ligue MX. « Il y a deux champions par an, ce qui vous donnerait plus de chances d’ajouter plus de titres. Concernant le format du tournoi, les règles ont été écrites il y a longtemps et toutes les équipes ont accepté de jouer avec Liguilla.« Il ajouta.

Il faut se rappeler que Amérique Il est au sommet du football mexicain depuis près de deux ans, car en 2018 a remporté le titre numéro 13, ce qui l’a séparé de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Cependant, la peinture de Guadalajara a été à l’honneur pendant plus de 50 ans.