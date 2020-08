Le patron du Bayern, Hansi Flick, a admis que l’équipe qui a remporté son deuxième triplé historique ne sera pas la même la saison prochaine, car les Bavarois perdront des «joueurs de très grande qualité».

On s’attend à ce que Thiago quitte et rejoigne probablement Liverpool cet été tandis qu’Ivan Perišić et Philippe Coutinho retourneront respectivement à l’Inter et à Barcelone, à la fin de leurs périodes de prêt.

Bien qu’il doive faire face à une équipe légèrement épuisée, Flick pense toujours que le club a ce qu’il faut pour remporter son neuvième titre consécutif en Bundesliga.

« [We will] perdre des joueurs qui ont une qualité extraordinaire, nous devons faire face à cela », a-t-il déclaré à Die Zeit.

if (typeof (jQuery) == « fonction ») {(fonction ($) {$. fn.fitVids = fonction () {}}) (jQuery)};

jwplayer (‘jwplayer_jA0zeuLG_ALJ3XQCI_div’). setup (

{« playlist »: « https: / / content.jwplatform.com / feeds /jA0zeuLG.json », « ph »: 2}

);

«Si je pouvais continuer à travailler avec cette équipe, ce serait bien, mais ce n’est pas le cas.

«Nous avons réalisé quelque chose de spécial, quelque chose que nous ne pensions peut-être pas tous pouvoir faire, mais je sais aussi que tout se passera au moment où la nouvelle saison commence.

«Il y a une belle phrase:« Le succès n’appartient pas. Il est uniquement loué. »Et le loyer est dû tous les jours. Bien sûr, je pourrais dire: «J’ai beaucoup accompli maintenant. Maintenant, je vais relire ».

«Mais cela ne répond pas aux exigences que j’ai sur ma vie.

«Je remarque à quel point je suis heureux du titre de Champions League pour les joueurs. Pour Robert Lewandowski, par exemple, il a si bien joué pour l’équipe et s’est également intégré au réseau du côté défensif.

«Quand je vois les joueurs, à quel point ils sont heureux, et que je laisse enfin sortir leurs émotions, c’est agréable. C’est également important pour l’équipe nationale allemande. «

Le Bayern sera de retour le 11 septembre contre le 1. FC Düren au premier tour de la DFB-Pokal. Düren est une équipe de cinquième rang qui s’est qualifiée pour le tournoi en remportant la Coupe du Rhin moyen.