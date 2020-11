Kai Havertz a déclaré qu’il avait choisi de rejoindre Chelsea cet été parce que gagner des titres avec eux « valait plus » que tout autre club.

Le milieu de terrain a rejoint le club de Bundesliga Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 71 millions de livres sterling.

Havertz était lié à Barcelone, au Real Madrid et au Bayern Munich, mais a déclaré que la vision de Chelsea l’avait attiré dans le club.

« Pour moi, c’était important d’avoir un club avec une vision », a-t-il déclaré à Sport Bild. « Le club bouge. Nous sommes une jeune équipe avec beaucoup de grands joueurs. Nous réfléchissons de manière agressive.

«Nous voulons construire quelque chose ici et attaquer. Cela me motive. Et puis, un titre avec Chelsea vaut juste plus.

« Un transfert comme celui-ci ne se fait pas du jour au lendemain. J’en avais assez pour passer en revue toutes les options et les choses qui sont importantes pour moi. Je regardais de toute façon beaucoup de Premier League à la télévision et je connaissais très bien Chelsea. »

Havertz a marqué quatre buts en 10 apparitions pour Chelsea mais a raté la victoire de la Premier League contre Sheffield United après avoir été testé positif pour COVID-19.

Son coéquipier international allemand, Timo Werner, a également déménagé à Stamford Bridge et Havertz a déclaré qu’ils s’étaient entraidés pour s’installer en Angleterre.

« J’aide Timo avec de bonnes passes sur le terrain et, au début, il m’a aidé avec un ascenseur vers le terrain d’entraînement », at-il ajouté.

«Bien sûr, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Cela aide beaucoup. Mais nous devons aussi suivre nos propres voies pour nous installer complètement ici.

« Pour moi, le déménagement en Angleterre est également une étape importante pour mon développement personnel. »