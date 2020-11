Eden Hazard a marqué et Arturo Vidal a été expulsé alors que le Real Madrid battait l’Internazionale 2-0 à San Siro mercredi pour augmenter ses chances de se qualifier dans le groupe B.

Madrid a écopé d’un penalty dès que Nacho a été rattrapé par Nico Barella et Hazard a battu le gardien Samir Handanovic avec confiance. Ils ont eu des chances d’augmenter leur avance lorsque Lucas Vazquez a frappé le poteau et Hazard a enregistré un autre tir.

L’arbitre Anthony Taylor a écarté les appels de pénalité de Vidal après le défi de Raphael Varane avec une demi-heure de jeu, puis a montré à l’international chilien deux cartons jaunes consécutifs pour ses protestations.

La seconde période a vu Madrid bien en tête. Vazquez a croisé le remplaçant Rodrygo pour doubler son avance après une heure, sécurisant les trois points avec son premier contact.

Positifs

On parlait de San Siro comme le terrain malchanceux du Real Madrid avant le coup d’envoi. L’équipe n’avait jamais gagné ici en 90 minutes, en 15 matchs de compétition – leur victoire finale de la Ligue des champions 2016 est venue aux tirs au but – mais leur chance était dans cette nuit, quand une pénalité précoce a été suivie par l’expulsion bizarre et inutile de Vidal. Ce double avantage numérique a permis une soirée plus calme et maîtrisée qu’on aurait pu s’y attendre.

Le but de Hazard – son premier en Ligue des champions depuis novembre 2017 – et sa performance en général étaient un autre signe encourageant. Vous grimacez toujours à chaque fois qu’un adversaire l’attrape n’importe où près de la cheville, mais Madrid espère que l’international belge pourra commencer à avoir une influence constante maintenant.

Négatifs

Mariano Diaz et Martin Odegaard ont tous deux été remplacés avant qu’une heure n’ait été jouée. Le premier est parfaitement bien en tant qu’attaquant remplaçant mais manque de la finesse et de la subtilité de Karim Benzema, alors que nous attendons toujours que ce dernier clique dans un maillot du Real Madrid. Sinon, ce fut une nuit très positive.

Note du manager sur 10

8 – Zinedine Zidane a choisi la même équipe qui avait fait match nul 1-1 à Villarreal en Liga samedi, avec le retour Casemiro sur le banc. Cette décision a été une surprise – Zidane adore tourner – mais elle s’est avérée correcte, car l’équipe a livré une performance composée pour faire un grand pas vers les huitièmes de finale. Zidane a fait des changements tôt, faisant venir Casemiro et Rodrygo, et le jeune Brésilien n’aurait pas pu avoir un impact plus immédiat.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – N’a rien à faire en première mi-temps car l’Inter n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré. J’ai eu la main sur un dangereux centre en seconde période et a été sauvé bien tard par Ivan Perisic.

DF Dani Carvajal, 7 ans – J’ai essayé de profiter du système de l’Inter, avançant fréquemment pour attaquer l’espace derrière Ashley Young. Il a l’air complètement remis de sa blessure.

DF Raphael Varane, 7 ans – Impliqué dans l’un des moments clés du jeu, semblant obtenir le moindre contact avec le ballon dans un défi qui a vu Vidal expulsé pour avoir contesté l’absence de pénalité accordée.

DF Nacho, 8 ans Sa meilleure performance depuis un moment. Avait l’air dominant et mature. Un chiffre improbable qui apparaîtra dans la surface de l’Inter et remportera un penalty avec seulement cinq minutes jouées. Plus tard, il a dirigé un coup franc de Young sur la cible.

DF Ferland Mendy, 7 ans – A bien fait, mais aurait pu doubler l’avance de Madrid en première mi-temps mais frapper un centre quand un tir semblait être une meilleure option. Livré une autre croix capricieuse après cela.

Eden Hazard a marqué son premier but en Ligue des champions en trois ans alors que le Real Madrid obtenait le meilleur de l’Inter à San Siro. Valerio Pennicino / .

MF Toni Kroos, 8 ans – Très souvent, un déménagement au Real Madrid commence à ses pieds. J’ai vu autant de balle ici que jamais. Tellement confiant qu’il est allé directement au but d’un corner au début de la seconde période.

MF Luka Modric, 8 ans Solide contre un club qui tenait à le signer en 2018. Travaille toujours incroyablement dur à 35 ans, fermant à plusieurs reprises Handanovic et presque volant le ballon plus d’une fois.

MF Martin Odegaard, 6 ans – Une ou deux belles touches précoces, mais autrement dérivées dans le jeu avant d’être remplacées.

FW Lucas Vazquez, 8 ans – Excellent. Frappez les bois dès le début dans une première mi-temps impressionnante et a eu une seconde encore meilleure, préparant Rodrygo pour son but.

FW Eden Hazard, 8 – Mieux. A marqué avec confiance depuis le point de penalty, testé à nouveau Handanovic avant la mi-temps et tiré large en seconde période. Transféré dans un faux rôle de neuf lorsque Mariano est parti.

FW Mariano Diaz, 6 ans – N’a pas marqué cette fois et a été enlevé tôt. C’est un joueur d’équipe utile, mais à ce niveau, Madrid a besoin de Benzema disponible le plus tôt possible.

Substituts

MF Casemiro, 7 ans – Pas prêt à jouer 90 minutes, mais est venu et a aidé à protéger l’avance de Madrid.

FW Rodrygo, 8 – Marqué avec seulement 33 secondes sur le terrain. Rodrygo compte désormais six buts en neuf matches de Ligue des champions, ce qui est un retour sensationnel.

FW Vinicius Junior, N / R – Remplacement de Hazard pendant les 12 dernières minutes.