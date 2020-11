Liverpool a connu un départ électrique contre ses rivaux au titre, Manchester City, mais les hommes de Jurgen Klopp ont été contraints de se contenter d’un point après un match nul 1-1.

Après avoir beaucoup perdu lors de ses deux dernières visites au stade Etihad, Liverpool a commencé positivement et a attaqué en nombre. Mohamed Salah a donné aux visiteurs une avance méritée depuis le point de penalty après que Kyle Walker a fait tomber Sadio Mane dans la surface, et les Reds ont continué à dominer jusqu’à ce que Kevin De Bruyne soit déplacé plus haut sur le terrain.

City a tiré le niveau lorsque Gabriel Jesus a allumé un six pence aux frais de Trent Alexander-Arnold dans la zone, le Brésilien poussant le ballon à la maison avec une finition experte. L’équipe locale a eu une grande chance de prendre les devants lorsque Joe Gomez a été jugé avoir manipulé le ballon, mais De Bruyne ne pouvait que traîner son coup de pied hors du poteau.

Une seconde mi-temps beaucoup plus serrée a vu moins de chances et le jeu s’estompe lentement.

Positifs

Liverpool a dominé City pendant les 20-25 premières minutes et avait l’air scintillant à chaque fois qu’il s’aventurait. City ne pouvait tout simplement pas gérer l’attaque à quatre volets des Reds jusqu’à ce que Pep Guardiola peaufine sa propre formation.





Négatifs

Les capacités offensives de Liverpool se sont estompées en seconde période, le retrait de Roberto Firmino les empêchant également de lier le jeu.Elles n’ont fait que devenir de plus en plus bâclées au fil du match.

Note du manager sur 10

sept – Jurgen Klopp a parlé d ‘ »être courageux » dans un effort pour obtenir quelque chose du jeu, et il a inclus Diogo Jota, Firmino, Sane et Salah dans ce qui semblait être une formation 4-2-4. City a parfois été en mesure d’exposer le milieu de terrain à deux, mais Liverpool a pu amener le match à domicile. Klopp s’est trompé sur la substitution de Firmino; Xherdan Shaqiri a eu du mal dans une position plus profonde alors qu’un milieu de terrain plus naturel aurait pu être une meilleure option.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 8 ans – Le Brésilien s’est bien écarté pour refuser Raheem Sterling de près, puis a montré d’excellentes mains pour remporter un centre de Ferran Torres bas sur le coup de la mi-temps.

DF Trent Alexander Arnold, 6 ans – Je me suis fait attraper du mauvais côté de Jésus pour l’égalisation de City, car le Brésilien était capable de se retourner et de mettre un orteil dans le ballon alors qu’Alexander-Arnold aurait vraiment dû être du côté des buts. A été contraint par blessure en seconde période.

DF Joel Matip, 7 ans – A fait une excellente intervention de glissement pour empêcher Sterling de courir au but et avait l’air déterminé lorsqu’il courait au milieu de terrain avec le ballon à ses pieds. Cela pourrait être crucial pour Liverpool s’ils peuvent le garder en forme.

DF Joe Gomez, 6 ans – Il a été jugé avoir bloqué le ballon en utilisant sa main sur un centre du côté droit, et City a reçu une pénalité en conséquence. Sa passe était excellente, mais sa défense était parfois bâclée.

DF Andy Robertson, 6 ans – L’Ecossais était solide en défense et s’est avancé sur le chevauchement à plusieurs reprises. Sa traversée était parfois superbe.

Jordan Henderson était le choix de la litière pour Liverpool à City, le capitaine commandant le milieu du parc de manière impressionnante. .

MF Jordan Henderson, 8 ans – Une performance typiquement époustouflante de la part du skipper, qui était partout sur le terrain. Il a fait un excellent tacle de bloc pour refuser De Bruyne de 30 verges à un moment donné et était plus qu’égal à l’intrigant belge.

MF Georginio Wijnaldum, 8 – TLes efforts du Néerlandais ont été superbes quand on considère que Liverpool a joué avec seulement deux milieux de terrain pendant une grande partie du match. Rarement donné le ballon et était partout.

FW Diogo Jota, 7 – N’a pas eu de chance de ne pas avoir un rebond de l’orteil à bout portant quand Ederson a sauvé d’Alexander-Arnold, mais le gardien de la ville a réussi à récupérer juste à temps. Il s’est rapproché après la pause mais n’a pas pu obtenir assez de puissance sur son tir. Son mouvement et sa conscience de position étaient superbes.

FW Roberto Firmino, 7 ans – Le Brésilien a commencé aux côtés de Jota dans un quatre offensif et son importance pour l’équipe a été amplifiée après son départ, lorsque les Reds n’ont pas réussi à garder la possession aussi facilement.

FW Sadio Mane, 7 ans – Mane était une source d’inspiration constante, en particulier lors de la coupure du côté gauche. Il a montré un virage électrique qui était trop pour Kyle Walker, qui l’a fait tomber pour un penalty, que Salah a ensuite converti. Il était à nouveau au centre des choses quand il a pris le mauvais côté de Ruben Dias.

FW Mohamed Salah, 7 ans – Il est intervenu pour donner à Liverpool la tête du point de penalty et a toujours travaillé sans relâche pour empêcher les défenseurs de City de pouvoir passer à Rodri et Ilkay Gundogan au milieu de terrain de la ville. Bien tenu le ballon pour permettre à Alexander-Arnold d’avoir une opportunité de tir sur le coup de la mi-temps.

Substituts

MF Xherdan Shaqiri, 5 ans – Engagé pour remplacer Firmino, et Liverpool a eu du mal à passer le ballon aussi facilement en l’absence de Firmino. On a demandé à Shaqiri de jouer dans une position plus profonde et cela n’a pas vraiment fonctionné.

DF James Milner, 6 ans – Toujours fiable, il est venu remplacer Alexander-Arnold blessé et bien qu’il n’ait pas été en mesure d’offrir la même présence offensive, il était solide dans le tacle et a pu garder Sterling silencieux.