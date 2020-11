9 h 25 HE

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que Dean Henderson pourrait devenir l’un des meilleurs gardiens de but du monde, mais a ajouté que ce n’était pas son travail de garder le jeune heureux à Old Trafford.

Henderson pourrait faire son deuxième début de saison en Ligue des champions lorsque Istanbul Basaksehir se rendra à Old Trafford mardi après avoir disputé la défaite 2-1 en Turquie plus tôt ce mois-ci.

Ce ne serait que son quatrième match de la saison après son retour de Sheffield United cet été avec le joueur de 23 ans dans l’espoir d’impressionner l’entraîneur anglais Gareth Southgate avant les Championnats d’Europe.

« Dean veut rester à Man United et jouer pour Man United », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse lundi.

« Il est revenu, il mûrit, il a fait quelques matchs, il s’est entraîné avec l’un des meilleurs gardiens de but du monde et il a le potentiel pour être l’un des meilleurs gardiens de but du monde.

« Ce n’est pas à moi de rendre tout le monde heureux, je l’ai dit à plusieurs reprises. Les performances seront toujours le facteur décisif si vous jouez ou non. Je pense que chaque poste que vous jouez pour Manchester United est de votre devoir de me faire et les entraîneurs sont heureux, alors il y a plus de chances que vous puissiez jouer la prochaine fois. «

Henderson était l’un des trois gardiens de but appelés par l’Angleterre lors de la dernière trêve internationale, faisant ses débuts seniors contre l’Irlande.

Après avoir impressionné en prêt à Sheffield United la saison dernière, il a été limité à seulement deux apparitions en Coupe de la Ligue et une apparition en Ligue des champions jusqu’à présent et a été lié à un autre transfert temporaire en janvier.

« J’ai été très satisfait de la compétition que Dean a fournie », a ajouté Solskjaer. « Dean ne s’est pas vraiment trompé. Il se développe et mûrit en cours de route. Si c’est Dean ou David de Gea [against Istanbul], Je ne vais pas dire mais satisfait de la réaction des deux joueurs. «

Solskjaer espère avoir Paul Pogba disponible contre Istanbul Basaksehir après que le milieu de terrain ait raté la victoire 1-0 contre West Brom samedi.

Il s’est blessé en jouant pour la France mais a pu s’entraîner à Carrington lundi.

United peut faire un pas de plus vers la qualification dans le groupe H avec la victoire. L’équipe de Solskjaer a accumulé six points en trois matchs, le Norvégien se fixant un objectif de quatre points supplémentaires à partir de ses matches restants pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

« Nous avons besoin d’au moins 10 points pour passer, peut-être que vous devez avoir 12 points, donc nous allons entrer dans ce match en essayant de le gagner et essayer de bien le gagner avec une bonne performance », a déclaré Solskjaer.

«Nous espérons que Paul sera disponible.

« J’ai formé [on Monday] et nous verrons s’il y a une réaction lors de notre rapport demain.

« Luke Shaw est sorti, Phil Jones est sorti et Jesse [Lingard] s’auto-isole toujours après avoir été en contact avec un positif [coronavirus] Cas. «