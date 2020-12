L’entraîneur adjoint d’Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, a déclaré « qu’il doit y avoir des conséquences » pour un incident raciste présumé qui a vu les joueurs du Paris Saint-Germain et de Basaksehir quitter le terrain lors de leur affrontement en Ligue des champions.

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire dans la rencontre de mardi entre les deux joueurs qui a vu des joueurs quitter le terrain après que le quatrième officiel a été accusé de racisme envers Webo.

« Nous avons eu ça [racist abuse] avant sur d’autres terrains, plusieurs fois « , a déclaré Webo. » Mais venir d’un arbitre, c’est une première. Il doit y avoir des conséquences. «

L’incident s’est produit après que Webo a reçu un carton rouge pour avoir protesté contre une décision d’arbitrage.

Basaksehir a allégué que le quatrième officiel Sebastian Coltescu avait fait référence à la couleur de peau de Webo pour le signaler à l’arbitre Ovidiu Hategan avant qu’il ne soit expulsé.

« Je n’étais pas le seul là-bas, il y en avait quatre [Basaksehir coaching staff] de nous là-bas et puis il [Coltescu] a déclaré « ce black » « , a déclaré Webo, un ancien international camerounais.

« Le ton était agressif. Je n’ai pas entendu clairement ce qu’il a dit mais mon entraîneur-chef [Okan Buruk] l’a fait et lui a dit: «Pourquoi vous référez-vous à lui comme au black? Il aurait pu dire le troisième ou l’avant-dernier.

«Je me suis mis en colère et je lui ai demandé pourquoi tu as dit ‘ce black?’ Il n’a rien dit, il m’a juste regardé. «

Pierre Webo a déclaré que c’était la première fois qu’il subissait le racisme d’un fonctionnaire. Photo de FRANCK FIFE / . via .

Webo a ajouté qu’à aucun moment lui ou l’équipe d’entraîneurs de Basaksehir n’avaient insulté le quatrième officiel. Il ne savait pas que le match allait être suspendu.

« Je suis allé au vestiaire après avoir été expulsé », a déclaré Webo. « Je ne savais pas ce qui se passait sur le terrain. Mais mes collègues et les joueurs du PSG étaient ceux qui ont dit que cela ne peut pas venir d’un arbitre. Leonardo du PSG, [Kylian] Mbappe, Neymar est alors venu au vestiaire. Aucun des officiels n’est venu me voir après le match pour me donner une explication, ni à l’époque, ni maintenant.

« Ils [UEFA] a proposé de remplacer le quatrième officiel pour que le match reprenne, mais nous étions tous contre, y compris le PSG. «

Le match, suspendu après 13 minutes, a été rejoué mercredi avec de nouveaux officiels et le PSG l’a emporté 5-1.

Webo a dit qu’il espère que quelque chose sera appris de ce qui s’est passé.

« Nous devons retirer tous les mots et toutes les choses qui génèrent le racisme et la violence du sport », a déclaré l’ancien attaquant de Majorque et d’Osasuna.

« J’espère que cela ne se reproduira plus. Nous devons donner l’exemple. Nous devons éviter d’utiliser ce type de mots et plus encore dans une compétition comme la Ligue des champions. Je fais un master pour devenir un dirigeant de l’UEFA et ce sont des mots que nous ne pouvons pas utiliser sur un terrain de football. «