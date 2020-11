8 h 52 HE

Rob DawsonCorrespondant

Ole Gunnar Solskjaer dit que Paul Pogba reste un joueur « important » pour Manchester United malgré les suggestions de Didier Deschamps selon lesquelles le milieu de terrain est mécontent à Old Trafford.

Pogba n’a commencé que deux des sept derniers matchs de United, ce qui a suscité les commentaires de l’entraîneur français Deschamps pendant la trêve internationale.

– ESPN Insider Notebook: Liverpool demande des réponses VAR

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le joueur de 27 ans a admis qu’il traversait une période « difficile » de sa carrière, mais Solskjaer insiste sur le fait qu’il reste au centre de ses plans.

• Cahier: Liverpool demande des réponses VAR

• Solskjaer contre-attaque à Deschamps sur la ligne de Pogba

• Mourinho vise Southgate

• Guardiola: Messi devrait rester au Barca

• Koeman: aucun problème avec Messi, Griezmann

• L’attaquant américain Reyna signe un nouvel accord avec BVB

• Klopp soutient Salah pour sa visite de mariage

« Paul a connu une saison difficile la saison dernière », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi.

« Il avait COVID, ces trois matchs qu’il a disputés pour la France ont aidé. J’ai parlé à Paul et il s’est senti vers la fin des matchs du Portugal et de la Suède, il se sentait plus fort pour ça. Il a bien joué, ils se sont qualifiés. [in the Nations League].

« Je pense qu’il va seulement s’améliorer. Paul est un joueur très important et une personne très importante et l’avoir en forme et heureux sera important. »

United est à la recherche de sa première victoire à domicile dans la ligue lorsque West Brom visitera Old Trafford samedi.

Luke Shaw, Jesse Lingard et Phil Jones sont définitivement absents, mais Solskjaer s’inquiète de la forme physique de Victor Lindelof et Marcus Rashford après la trêve internationale.

Eric Bailly est revenu à l’entraînement mais n’est pas assez en forme pour se présenter après un mois d’absence avec un problème musculaire.

« Luke Shaw, Jesse Lingard et Phil Jones sont les seuls à ne pas avoir participé à une partie de la formation aujourd’hui [on Friday]», A déclaré Solskjaer.

« Certains sont à des stades différents après les internationaux, les récupérations et le travail de retour après la forme physique et nous prendrons une décision [on Friday] mais la plupart d’entre eux se sont joints aujourd’hui et hier, donc ça a l’air bien.

« Certains d’entre eux sont probablement des doutes. Marcus a rejoint pour la première fois [on Friday]. Victor, il va falloir vérifier car son dos n’est pas super. «

Mason Greenwood est resté à Manchester pendant la pause internationale après qu’il ait été convenu avec l’Angleterre de laisser l’attaquant hors des équipes seniors et des moins de 21 ans.

La maladie a exclu le joueur de 19 ans de la victoire 3-1 contre Everton et Solskjaer a révélé qu’il n’était peut-être pas prêt à revenir contre West Brom.

« Tout le monde a le droit de ne pas aller bien », a-t-il déclaré. « Il a été absent huit ou neuf jours de l’entraînement et je n’ai aucun doute sur lui. Il a une très bonne tête sur lui et le talent est là pour tous. »