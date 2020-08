Je suis sincère… J’ai applaudi, sans vergogne, pour le Bayern Munich. J’aurais mal digéré une victoire du PSG … Ça s’est bien passé (évidemment j’aurais préféré un Italien pour gagner mais je pense qu’il va falloir attendre longtemps les succès « à domicile ») mais, en tout cas, j’ai vécu des moments de profonde tristesse. Pour quelle raison? Mauro Icardi… Il n’a jamais été mon profil de bombardier idéal. Je l’ai toujours considéré comme un excellent tueur de pénalité, né pour marquer mais incapable de communiquer avec ses coéquipiers. Dans le football moderne, quelqu’un comme Icardi est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Cependant, si vous parlez d’un bombardier de grande valeur, son nom doit figurer sur la liste. Vous voyez, le voir mortifié sur le banc pendant tout le match, comme s’il était un gamin du Primavera, m’a attristé. Aussi parce que, mieux vaut se souvenir, le bon Tuchel, au moment de jouer à fond, préférait ce Choupo-Moting. Pour tout dire, le Camerounais méritait aussi de jouer quelques vestiges du match si l’on pense qu’après le lock-out, de la mortelle Icardi dans la surface de but il n’y a jamais eu de trace visible (rappelons la performance de Maurito contre «Atalanta?). Pourtant, comme le disent les bons, il y a plus à considérer dans le jugement d’un attaquant. Juste pour comprendre, j’énonce quelques chiffres. Au cours de sa carrière, l’attaquant camerounais a inscrit 69 buts en 335 matchs. Avec le maillot du PSG, en deux saisons, neuf… Maurito a marqué 155 buts en 286 matchs et, en un an à Paris, il a signé la carte 20 fois (en 34 matchs). Bref, si vous aviez vraiment besoin d’un attaquant avec un bon feeling avec le réseau, il aurait été plus intelligent de parier sur l’ancien capitaine de l’Inter, non?

Quoi qu’il en soit, le partenaire de Wanda Nara a maintenant un gros problème à résoudre. Son aventure parisienne se transforme en cauchemar. Il rêvait de jouer avec Neymar et de s’amuser. Cela lui est arrivé mais presque toujours en Ligue 1, quand le PSG gagne sans même s’engager. Lorsque les jeux comptent, Tuchel lui a souvent montré le chemin du banc. Frustrant pour quelqu’un qui, dans les bons moments de l’Inter, était un propriétaire inébranlable, en effet il était l’as des Nerazzurri par excellence. Son divorce d’avec la bien-aimée a été traumatisant. A Paris, il était certain qu’il allait reconstruire une vie de football. Au moment du rachat (en mai), tout le monde était content (y compris l’Inter qui a remporté 50 millions d’euros + bonus). Eh bien, maintenant, tout a l’air complètement différent …

Si Tuchel reste sur le banc du PSG, l’avenir parisien de Maurito sera tout sauf rose. Le grand attaquant que nous apprécions depuis de nombreuses années en Italie se contentera-t-il vraiment d’être un remplaçant? Je ne pense pas…

Et alors? Alors méfiez-vous d’un flashback pour la bien-aimée Serie A. L’Argentin a toujours rêvé du maillot de la Juventus (difficile) mais il y aurait aussi une Roma ambitieuse qui, pourquoi pas, pourrait avoir besoin d’un nouvel attaquant (surtout si Dzeko devrait partir). Et, nous en sommes sûrs, le nouveau patron de Giallorossi Friedkin, entre Icardi et Choupo-Moting, n’aurait aucun doute sur qui choisir …

Ah, pour les nouvelles les plus froides … Si Maurito revenait jouer en Serie A, l’Inter récolterait 15 millions de plus auprès du PSG … Il y avait autrefois un grand attaquant nommé Icardi!

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'l'angle-de-coup-de-pied2000';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "66";

var titolo_art = "Il était une fois un bombardier nommé Mauro Icardi";

var section_art = "Le " Coin de Calcio2000 ';

var now = '26 août 06:13 ';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, o.src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Résultats de la série Contender 30 de Dana White

→ les aventures de la série inspirée du jeu vidéo arrivent

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑