Jurgen Klopp a défendu la position de Roberto Firmino dans l’équipe de Liverpool et a déclaré que l’attaquant brésilien « joue douze instruments dans notre orchestre » au milieu de la critique de son but pour les champions de Premier League.

Firmino devrait s’aligner aux côtés d’une nouvelle crise de Mohamed Salah lorsque Liverpool affrontera l’Atalanta à Anfield en Ligue des champions mercredi après que l’international égyptien ait reçu l’autorisation de revenir à l’action après un test COVID-19 négatif ce week-end.

Bien que le joueur de 29 ans n’ait marqué que deux buts en 13 apparitions pour Liverpool cette saison – le plus récent à venir lors de la victoire 3-0 à domicile de dimanche contre Leicester City – Klopp a rejeté les suggestions selon lesquelles Firmino ne marque pas suffisamment de buts en tant qu’attaquant.

Le manager de Liverpool a déclaré que Firmino offrait à l’équipe beaucoup plus que le score de capacité: « L’équipe est comme un orchestre, vous devez avoir différentes personnes avec des instruments différents.

« Certains d’entre eux sont forts, certains ou pas très forts, mais ils sont tous importants pour le rythme et Bobby est incroyablement important. Il joue quelque chose comme douze instruments dans notre orchestre et il est très important pour notre rythme en équipe.

« Bobby peut jouer sans eux aussi, mais je vois tout le monde sur le terrain et si vous jouez avec des chiffres, j’aime beaucoup. Marquer des buts est toujours important pour Bobby, mais il est un footballeur complet et je ne suis préoccupé par rien. avec lui, mais je sais que, de temps en temps, ça arrive et il marque un but.

« Son objectif [against Leicester] était très important, mais ce que j’aime le plus dans le but, c’est la réaction des garçons. Nous célébrons toujours un but, mais cet objectif était vraiment émouvant car les joueurs ont lu les journaux et ont vu qu’il y avait des critiques. [of Firmino], donc ils étaient vraiment heureux pour lui de marquer le but.

«Mais tu nous as vu jouer, donc tu sais à quel point Bobby est important pour nous.

Liverpool affrontera l’Atalanta en tant que leader du groupe D après avoir battu l’équipe italienne 5-0 à Bergame plus tôt ce mois-ci.

Et Klopp a confirmé que son équipe pourra faire appel aux services de Salah après que l’ancien joueur de Chelsea et de la Roma ait raté la victoire de Leicester à la suite d’un test COVID-19 positif alors qu’il était en service international avec l’Égypte.

« Mo est disponible. Il s’est entraîné et tous les tests étaient négatifs », a déclaré Klopp.