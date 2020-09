Il a parlé de l’avenir, du marché, des prochains objectifs et surtout de lui, Ilicique. Dont il admet: « Pour le moment, il ne fait pas partie de notre personnel ». Gian Piero prend la parole lors de la conférence de presse Gasperini, l’entraîneur d’un ‘Atalanta de plus en plus.

Un scudetto de rêve? Non merci

«Je ne veux pas entendre parler des quatre dernières années et des records, ils existent pour être battus. Je suis sur le point de repartir de zéro: celui qui reste immobile et ne pense qu’à se répéter, à la fin il repart. On ne peut pas se fixer des objectifs comme le Scudetto ou la demi-finale de la Ligue des champions, ce ne sont que des fantasmes journalistiques. Ce que nous voulons faire, c’est nous améliorer: obtenir un personnel plus fort ou améliorer les performances ».

Inquiétude illicique, mais attendons avec impatience

«Ilicic ne fait actuellement pas partie de notre équipe. « Miranchuk il n’est pas son adjoint, mais il est venu le remplacer. C’est un chiffre que je souhaitais déjà l’an dernier, nous avons comblé l’absence d’Ilicic jusqu’à un certain point. Miranchuk a une blessure à évaluer, cela ne devrait pas lui prendre plus de quelques semaines: il ne faut pas s’attendre à un impact immédiat. En raison de ses caractéristiques, il a une valeur absolue « .

Entre objectif et marché: «Quant à Gollini nous devons attendre: nous devons voir ce que son temps est. Romero? Il n’est pas encore le nôtre mais nous ne faisons pas que le suivre: nous devons nous améliorer dans tous les départements, notamment en attaque. EST il y a de nombreux acteurs suivis dans tous les départements. Il manque une alternative: le club fait tout son possible pour améliorer l’équipe. La finale de la saison dernière nous a vu terminer un peu serré, 13 matchs disputés en 40 jours. Deux autres éléments sont nécessaires: à partir d’octobre, avec la coupe, nous revenons jouer tous les trois jours. Nous ne le suivons pas seulement. Atalanta peut regarder quelque chose de plus que le dernier marché des transferts. Si vous êtes capable de donner une nouvelle énergie, ce sera mieux ».