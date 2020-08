Rien Allegri: Antonio Conte reste sur le banc de l’Inter. Prêt à renforcer l’équipe sur le marché des transferts pour tenter de gagner à nouveau après une décennie d’abstinence. Le premier coup a déjà été officialisé par le club Nerazzurri, qui a racheté l’international marocain au Real Madrid pour 40 millions d’euros Hakimi, au cours des deux dernières saisons en prêt au Borussia Dortmund. Après avoir fixé l’aile droite avec lui, nous recherchons maintenant un nouvel ailier également à gauche: le Chelsea italo-brésilien est dans la mire, Emerson Palmieri (anciennement Rome).

En défense, le but est le jeune Albanais de Hellas Verona, Kumbulla. Né en 2000 comme l’Italien Tonali, arrivant de Brescia. En plus de lui, un autre milieu de terrain est recherché: avec la confirmation de Conte, les pistes qui mènent aux Français peuvent rouvrir Kanté Chelsea ou l’Arturo chilien Vidal, quittant Barcelone. Où un certain veut-il partir Messi, le rêve (interdit?) Du président Zhang. Si l’Argentin est vraiment venu, Conte devrait construire l’équipe autour de lui. Même changer le système de jeu, un peu comme il l’avait fait auparavant à la Juve avec Pirlo puis à Chelsea avec Hazard.

Suning n’a jamais manqué d’investissements pour élever le niveau du club et de la première équipe. Par exemple, les 45 millions dépensés pour racheter Barella et Sensi ne doivent pas être oubliés, qui sont devenues la propriété d’Inter ainsi que Alexis Sanchez. En attendant de comprendre si l’affaire Messi changera les plans du Barça pour Lautaro, Brozovic et Skriniar peuvent être sacrifiés sur le marché sortant. Ce dernier peut servir de pion d’échange pour le milieu de terrain français de Tottenham, Ndombele. Le troisième gardien est libéré Berni, Radu revient de prêt à Parme pour être député Handanovic. Perisic et Nainggolan auraient pu avoir une nouvelle chance avec Allegri, mais pas avec Conte.