Le changement de stratégie de l’Inter après la rencontre avec Conte et la confirmation du coach sur le banc était clair: freinage sur les jeunes, priorité aux leaders expérimentés. Sans surprise, de Kumbulla (il y a la Lazio) e Tonali (maintenant à un pas de Milan), il est rapidement passé à Kolarov et se retournent contre Vidal: mouvements déjà planifiés pour la défense et le milieu de terrain, et l’attaque? L’été dernier et en janvier, les Nerazzurri ont tenté de donner à Conte un adjoint Lukaku, trouver une alternative au Belge pour compléter le département reste l’un des objectifs de Marotta et Ausilio qui, pourtant, ne sont pas pressés.

LES DOUTES – D’autre part, avant de penser aux intrants, il faut définir certaines situations «internes». L’une de ces préoccupations la possibilité de garder un jeune profil à la disposition du technicien. La saison dernière c’était Sebastiano Esposito pour remplir ce rôle, l’Inter réfléchit maintenant à la possibilité de laisser la promotion de 2002 partir en prêt et de rappeler à la place 2001 Eddie Salcedo après l’expérience acquise à Vérone. Et puis, il y a le nœud Ivan Perisic: si l’accord avec le Bayern Munich ou, éventuellement, d’autres offres convaincantes n’arrivent pas, le Croate pourrait rester à la cour de Conte, qui pourrait le prouver non pas tant comme un ailier à part entière, mais plus comme un demi-attaquant.

ATTENDRE – Les goujons à remettre à leur place avant de pouvoir fonctionner à nouveau en entrée. Fort d’un bloc qui, numériquement, est déjà dans les rangs complets (Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez, Esposito / Salcedo + Perisic) L’Inter donne donc désormais la priorité à la définition des autres départements avant de se lancer dans l’attaque. Un mouvement qui viendra de toute façon, parce que la croyance dans la société de devoir insérer une alternative à Lukaku en termes de prouesses physiques et en termes de personnalité n’a pas changé et dans ce sens la ligne «used safe» reviendra certainement en vogue. Et même si de grands objectifs comme Edin Dzeko ils se marient ailleurs, longtemps courtisés l’été dernier mais désormais proches de la Juventus, la stratégie ne change pas: pas pressé, l’Inter attend et scrute les différentes opportunités qui se présenteront.

@ Albri_Fede90