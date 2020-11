Mikey Ambrose et Leandro Gonzalez Pirez ont chacun marqué des buts en première période et l’Inter Miami CF a tenu bon pour battre le FC Cincinnati en visite 2-1 dimanche à Fort Lauderdale, en Floride, pour obtenir une apparition en séries éliminatoires lors de sa saison d’expansion MLS.

Au milieu d’une pluie battante constante et de vents violents, Miami a éclaté avec le but d’Ambrose à la 19e minute et le décompte de Gonzalez Pirez à la 23e. La victoire et les résultats favorables ailleurs le jour de la décision en MLS ont propulsé Miami au-dessus de la ligne des séries éliminatoires et à la 10e place de la Conférence Est.

Après que le club de première année du Nashville SC a décroché une place en séries éliminatoires ces derniers jours, l’Inter Miami est devenu le septième club de l’histoire de la MLS à enregistrer une place en séries éliminatoires dans sa campagne d’expansion. Miami avait abandonné ses deux compétitions précédentes et trois des quatre derniers, mais a réussi dimanche au moment où elle en avait le plus besoin.

Le FC Cincinnati a terminé une autre saison lamentable avec une cinquième défaite consécutive. Détenteur du moins de points en MLS, le FC Cincy a rendu les choses intéressantes avec le but de Joseph-Claude Gyau à la 66e minute pour mettre un peu de chaleur côté local.

Miami a été implacable depuis le début, appliquant souvent une pression dans le tiers offensif. L’Inter a été récompensé par le premier but d’Ambrose en MLS en moins de 20 minutes. Après que le corner de Miami ait été renvoyé hors de la surface, Ambrose a récupéré le ballon et l’a percé à la maison bien en dehors de la surface de réparation pour ouvrir le score.

Ce n’est que quatre minutes plus tard que Miami a porté le score à 2-0. Sur le coin de Lewis Morgan, Gonzalez Pirez s’est suffisamment tordu le corps pour sauter au-dessus de la foule et diriger le ballon au-dessus du gardien de Cincinnati Spencer Richey.

FCC a montré la vie en seconde période et a mis fin à une sécheresse de trois matchs lorsque Gyau a semblé assommer le gardien de Miami John McCarthy avec sa frappe. Cincinnati a ensuite pris une grande pause lorsque Miami

Andres Reyes a été expulsé à la suite de son deuxième carton jaune du match à la 88e minute, laissant le côté local à un homme.

Cependant, les visiteurs n’ont pas pu convertir avec l’égaliseur même en continuant de jouer dans le dernier tiers.