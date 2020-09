Ivan Rakitic a discuté de son séjour à Barcelone cette semaine. Le milieu de terrain a dit au revoir à Barcelone au lieu d’un déménagement à Séville.

Le séjour de Raktic à Barcelone l’a consolidé comme l’un des meilleurs de l’histoire de Barcelone. En seulement six ans au club, Rakitic a remporté 16 trophées et incarné la cohérence à chaque match dans lequel il a joué. Le Croate s’est dit «fier, reconnaissant et heureux» de son passage à Barcelone.

«C’est un honneur d’être le joueur étranger avec le quatrième plus grand nombre de matchs joués dans l’histoire du Barça. Il y a aussi une statistique dont on m’a parlé, à savoir que je suis celui avec la moyenne la plus élevée de matchs joués par saison (51). C’est un chiffre qui n’est pas facile à atteindre. «Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un humble Rakitic normal. Il n’y a rien de mieux que d’aller à la Cuidad Deportiva après avoir pris un café blanc à la maison le matin. Vous pouvez toujours faire beaucoup mieux, mais le plus important est de donner le meilleur de moi-même, mon maximum absolu. «Si quelqu’un me voit faire une erreur, je suis désolé. Je ne veux rien regretter car tout ce que j’ai fait a été avec les meilleures intentions et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. « Rakitic | La source

Séville a payé 1,5 million d’euros avec 9 millions d’euros de variables pour obtenir Rakitic sur un contrat de quatre ans.