« Rapides et furieux » Il est sorti pour la première fois en 2001 et est depuis devenu l’une des plus grandes sagas d’action de l’industrie. Le film a lancé Vin Diesel à la renommée en tant que Dominc Toretto; Paul Walker, comme Brian O’Conner; Jordana Brewster, comme Mia Toretto; Chad Lindberg, comme Jesse; Johnny Strong, comme Leon; Matt Schulze, comme Vince; Michelle Rodriguez, comme Letty; entre autres.

Avec eux, il y avait aussi des personnages secondaires, qui feraient plus tard partie de la distribution principale. L’un d’eux est Règle Ja, le rappeur américain bien connu, qui en « Le rapide et le furieux » a joué Edwin, un coureur de rue arrogant. Cependant, malgré le fait que les cinéastes lui aient fait une offre, il a rejeté le personnage pour les prochaines tranches. Voici l’histoire de la franchise qui a fait de beaucoup de ceux qui en faisaient partie des stars.

Ja Rule, le rappeur américain bien connu, a joué Edwin dans «The Fast And The Furious» (Photo: Universal Studios)

ERREUR DE JA RULE EN REJETANT SON RÔLE DANS «LE RAPIDE ET LE FURIEUX»

On sait que « Le rapide et le furieux » il a amené Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Paul Walker et d’autres acteurs à la star; mais le chemin vers le sommet n’a pas été facile. Le deuxième film ne présentait pas Vin Diesel, tandis que «Tokyo Drift» se concentrait sur un nouveau personnage principal.

On aurait dit que le film allait se terminer, mais le camée de Diesel dans la finale de « Tokyo Drift » à nouveau excité les fans de la saga. Le casting principal du film original s’est réuni pour «Fast & Furious» de 2009, et son succès a suffi à transformer «Fast Five» en un nouveau genre.

Le cinquième film a été un énorme succès et nous a présenté un nouveau personnage: Juke Hobbs, joué par Dwayne Johnson, qui a réussi à revitaliser sa carrière; au point d’avoir son propre film dans l’histoire. Est ainsi « La saga rapide » c’est aussi devenu une franchise qui récupère la carrière de ses personnages (plus âgés ou plus jeunes). Bien sûr, aussi longtemps que l’acteur le souhaite.

Cela s’est produit avec Ja Rule. Le rappeur a été invité par le réalisateur du film, John Singleton, à continuer dans la deuxième partie de « Le rapide et le furieux », mais a fini par le rejeter. Dans le premier épisode, Edwin a participé à une course de rue avec Dom et Brian, mais malgré ses vantards, il est facilement vaincu.

Ja Rule est un rappeur américain bien connu, dans le film il était Edwin (Photo: Universal Studios)

Cependant, Edwin n’était pas encore apparu dans la suite. Singleton voulait que le personnage revienne dans « 2 Fast 2 Furious », mais cette fois pour un rôle beaucoup plus important.

En 2015, le réalisateur lui a offert une interview dans laquelle il a révélé qu’il lui avait offert un rôle principal et 500000 $, mais Ja Rule n’a jamais répondu et a essentiellement rejeté l’idée lors d’une réunion avec Singleton. Pendant ce temps, le rappeur a expliqué à l’époque qu’il voulait prendre des rôles d’acteur plus sérieux et que « 2 Fast 2 Furious » n’était pas pour lui.

Le rôle d’Edwin dans « 2 rapide 2 Furieux » il a été réécrit pour devenir Tej, joué par Ludacris. Tej deviendrait un personnage important de l’histoire. Rule aurait probablement souhaité avoir dit oui, même si personne n’imaginait le succès de la franchise.

Enfin, Ja Rule est apparu par la suite dans de petits rôles dans différents films, tels que « Half Past Dead » avec Steven Seagal et dans le remake de 2005 de « Assault On Precinct 13 ».

