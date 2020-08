Le monde du football est sur le point de dire au revoir à un visage bien connu et critiqué ces derniers temps: Damiano Tommasi, ancien président deAIC, dit assez. Comme l’a avoué dans un entretien avec le journal sportif Il Romanista, l’ancien footballeur de Rome il est prêt à quitter le football pour de bon et à commencer une carrière d’enseignant.

Un coup de téléphone tard dans la nuit

«Au cours de la journée, c’est un peu compliqué pour moi. Mais on peut se sentir en retard, même après le dîner. Ou le matin avant huit heures. Si je me sens en vacances? Cela dépend de ce que tu veux dire. Si vous m’emmenez aux Maldives, je n’ai pas l’impression d’être en vacances. Disons que, pour me sentir commun, je suis chez moi ».

Plus de temps libre et une école à gérer

«Mon entraîneur, ici à Sant’Anna, m’a grondé. «Damiano, tu devrais venir t’entraîner». Il a raison, mais c’était une période difficile et je n’ai tout simplement pas réussi. Si j’ai du temps libre depuis ma démission en tant que président de l’AIC? Avec l’école? Avec qu’est-il devenu? C’est ma vie maintenant. Ma femme et ma sœur ont ouvert une école maternelle en 2001, ici à Valpolicella. Nous vivions à Rome à ce moment-là, alors ma belle-sœur l’a essentiellement assumé. Lorsque nous sommes revenus vivre à Vérone en 2010, nous avons dû décider de la fermer, de la vendre ou de procéder à une rénovation, en étendant le projet aux enfants de 3 à 6 ans. Avec l’autre partenaire, et sa femme, nous avons décidé d’investir sur la base de l’idée d’une école que nous avions expérimentée en vivant à Valence, avec une série de concepts à présenter mais qui était d’abord et avant tout bilingue, avec la moitié des heures en italien et l’autre moitié en anglais. , en supposant que pour vraiment bien apprendre l’anglais, vous devez l’apprendre dans les toutes premières années de votre vie, comme cela a maintenant été prouvé scientifiquement. Savez-vous que si vous apprenez une langue étrangère après huit ans, vous ne pourrez guère reproduire parfaitement la phonétique comme un locuteur natif? Pour nous, l’école italienne devrait être comme ça ».

La pensée sur les études

«Je suis également le responsable juridique et j’ai constaté que, par conséquent, j’aurais dû être le directeur. Donc, en 2015, je me suis inscrit à l’Université, Sciences de l’enseignement primaire. Et maintenant je dois me concentrer un peu sur mes études car je suis un peu en retard. Je pensais que je finirais en 2020, coïncidant avec l’expiration du mandat avec l’Aic, en réalité entre les élections fédérales, le désordre à Assocalciatori, Covid, etc. Je ne me suis pas concentré sur cela comme je l’espérais. Je n’ai aucune obligation d’y assister, mais en fait c’est un cours qui fonctionne sur l’expérience, de nombreux examens ont des laboratoires obligatoires d’une durée de trois jours consécutifs, et je n’ai jamais pu y être. Il me reste encore quelques années ».

Le détachement du football

«J’ai quitté tous les postes de l’association. Je devrai également le faire formellement au Conseil fédéral et au Fifpro, l’association internationale des footballeurs. Mais pour le moment, je dirais oui. Je me détache « .

Et en cas d’appel?

«Disons que parfois il y a ceux qui tirent leurs vestes, me demandent de m’engager dans une chose ou une autre. Mais je me demande toujours s’il s’agit de projets autonomes ou de projets qui ont besoin de Damiano Tommasi. Je crois aux projets, mais pas à ceux qui échoueraient sans moi. Sinon, cela signifie que ce ne sont pas des projets valides ».

La rencontre de Rimini: une présence insignifiante

«Il y a quelques jours, j’étais à la Rencontre de Rimini pour parler d’un beau projet de solidarité entre les peuples à travers le football, promu en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, mais j’ai dû aussi expliquer que ma présence n’avait pas sens. Pour le faire avancer, il faut Aic, pas Damiano Tommasi. Je suis parti depuis le 30 juin. La force du projet est qu’ils croient en Aic. Idem à Fifpro: je suis là pour représenter mon pays puisque nous sommes l’un des cinq membres permanents, mais nous devons être importants non pas parce que je suis ici, mais en raison de l’importance que le pays a dans le système de prise de décision « .

Qui réussira à l’AIC?

«Je vous le dis honnêtement. Je ne veux pas parler de ma succession à Aic, ce ne serait pas correct. Mais êtes-vous sûr que Tardelli postulera ensuite? Depuis que j’ai démissionné, il n’a plus entendu parler de lui ».

Le Tommasi « dérangeant »

«Je n’ai pas lu de polémique contre Aic dans les journaux depuis le 1er juillet. En ce sens, ma démission a été une chose très positive. J’ai essayé de faire de mon mieux ».

L’histoire d’AIP

« Je suis l’un des trois membres fondateurs de l’Aip, l’association italienne de volleyball. Né il y a deux mois. Le secrétaire général est de Vérone, il m’a demandé de l’aide. Je leur ai expliqué que le point de vue de l’athlète doit en être un: rester à l’écart des présidents fédéraux. Trivialement, pour vous faire comprendre, je vous dis que dans la liste de chaque président fédéral, il y a déjà des conseillers, même des athlètes. Dans la pratique, les athlètes qui siègent aux conseils fédéraux sont déjà alignés avec ce président. Les athlètes n’ont donc plus qu’à penser à ramener les trophées chez eux. Aic a été le seul à se libérer de ce mécanisme. J’ai rejoint le Conseil national de Coni parce qu’il y avait un match très ouvert, parce que le directeur de football est indépendant et généralement ils ne le permettent pas. «

Indépendance de pensée non tolérée

«J’ai toujours essayé de représenter autre chose que la dynamique qui immobilise le sport. Et Aip rencontre ces difficultés. Ils ont peur d’un nouveau cheval fou. Et je reviens à un vieux discours: tous les représentants des athlètes doivent être élus uniquement par les athlètes, pas «aussi» par les athlètes. Sinon, adieu l’indépendance ».

Concurrence économique avec les clubs

«Une offre d’un club suffit et vous enlevez un manager qui peut être important pour la croissance. Regardez par exemple avec Morgan De Sanctis. Comment pourrions-nous concurrencer au niveau des offres économiques avec les clubs? Mais pas seulement avec les clubs. Sky est également beaucoup plus compétitive qu’une association syndicale. Nous ne pourrions jamais former des managers solides et bien payés ».

Les noms pour grandir

«J’ai essayé de construire, mais la Roma m’a éloigné de De Sanctis. Mais cela s’applique également à Fifpro. Qui a plus de 100 millions d’euros d’actifs. Un Figo, un Seedorf, un Rummenigge pourraient se le permettre, peut-être salarié comme le Bayern Munich. Alors oui, vous donneriez du poids au rôle. Imaginez la force de quelqu’un comme lui. Un jour, Totti a appelé le bonjour pour se défendre, c’est tout, tout a changé à partir de là. Que faites-vous, vous présentez avec le secrétaire de l’association? Vous devez avoir au moins un Grassani. Aic et Fifpro auraient cet argent et pourraient se le permettre ».

Combien d’offres refusées

«J’ai refusé des offres importantes à trois reprises. Et sans que nous parlions même de salaire, ils auraient quintuplé ou décuplé mes gains chez Aic. Et comme vous l’avez peut-être lu, dans certains articles inspirés des dernières semaines de mon mandat, ces revenus sont même considérés comme élevés. Et pour moi à la place, vous devriez avoir quatre ou cinq cadres très bien payés, juste pour croire en la voie ».

La raison du gaspillage

«Cela ne semblait pas éthique envers ceux qui ont voté pour moi. Ils me donnent un mandat d’au moins quatre ans et je renonce peut-être au milieu? Alors ils auraient pu voter pour un autre ».

Coronavirus et problème de « redémarrage »

«Combien voulaient arrêter? Beaucoup, beaucoup plus que nous ne le pensons. Mais il fallait reprendre, sinon les fameux revenus auraient cessé ».

L’incertitude est le pire mal

«Pour moi, le pire était l’incertitude. Un ami de l’analyste financier qui travaille en Angleterre me l’a également confirmé. Les affaires sont tuées par l’incertitude. Bien mieux un événement négatif à reprogrammer que l’incertitude. Ici, les conséquences de jouer à ces rythmes ne sont que partiellement visibles. Nous découvrirons le reste. Terminer le championnat était positif, mais qu’en est-il de la reprise? J’ai joué un championnat du monde et je sais ce que ça fait après. Tout le monde a joué le championnat du monde ici, sans les stimuli qu’une telle expérience vous donne. En effet, beaucoup ont vécu des moments très frustrants. Et pour répondre à votre question, cependant, une solution aurait été de méditer sur les contrats: tous les présidents auraient signé ».

L’incendie contre Lotito

«Cependant, tout le monde n’aurait pas signé; tout le monde sauf ceux qui pensaient pouvoir gagner le Scudetto. Mais quand le championnat a repris, ils se sont immédiatement échoués ».

Les chances de reprendre le football

«Je ne sais pas, je n’exclus rien a priori. Premièrement, la personne ou le groupe de personnes qui m’offrent quelque chose doit être des personnes partageant les mêmes idées, pour me donner envie de m’engager dans un projet ou un travail. Je dois hautement apprécier ceux qui me le proposent. Cela peut être l’âge ou l’expérience du verrouillage, mais si je dois sacrifier du temps pour ma famille, cela doit en valoir vraiment la peine. Et l’autre élément est ce que je ferais: si c’est quelque chose que je n’ai jamais fait, c’est une proposition de chemin et pour le moment je pense que c’est suffisamment intrigant. Si c’est quelque chose que je sais déjà faire, je ne dis pas que ce serait moins intriguant, mais bon… ».

L’expérience en AIC

«L’exemple parfait est le championnat du monde que j’ai vécu en tant que protagoniste. J’en suis très fier, c’était un objectif professionnel fondamental, très important. La façon dont cela s’est terminé, l’amertume est restée dans ma bouche pour ce qu’elle aurait pu être et ce qu’elle n’était pas. Cette équipe était forte. Même alors, j’ai donné 100%, et j’ai ramassé plus que je ne l’aurais pensé, si je devais peser mes qualités. Je n’ai jamais non plus été remplacé. Mais alors, notre expérience a valu à ceux de 2006 qui ont remporté la Coupe du monde. C’est donc mon souhait ».