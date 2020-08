L’attaquant du Real Madrid Reinier Jesus, qui passera les deux prochaines saisons à jouer pour le Borussia Dortmund dans le cadre d’un contrat de prêt, a parlé à la chaîne de télévision brésilienne Esporte Interativo et a partagé quelques réflexions sur son expérience de formation avec la première équipe de Madrid pour la seconde moitié de 2019-2020. saison.

«J’ai beaucoup appris au cours de ces séances de formation. J’ai fait la connaissance de joueurs aux qualités différentes, j’étais tellement content de m’entraîner à leurs côtés, ces joueurs que j’ai grandi en regardant. C’était merveilleux et différent », a déclaré Reinier.

Le talent brésilien a ensuite expliqué pourquoi il était différent de s’entraîner avec eux.

«Le jeu est beaucoup plus rapide, tu ne peux pas trop réfléchir. C’est ainsi que sont les joueurs d’élite, vous devez jouer le ballon avec votre première ou deuxième touche, vous n’avez pas le temps de réfléchir. C’était une expérience géniale. Je suis tellement content de mes deux mois à Madrid, c’est une ville merveilleuse », a-t-il expliqué.

Ensuite, Reinier a été interrogé sur Raul, qui l’a entraîné en Castille et a conquis la première UEFA Youth League du Real Madrid la semaine dernière.

«C’est une personne formidable et un excellent entraîneur. J’ai joué trois matchs avec lui et j’ai obtenu deux victoires. Il aime jouer au football de qualité. Ils méritaient ce titre dans la Youth League. Raul est une légende et mérite ce titre, tout comme les joueurs. Je suis content pour eux tous », a conclu Reinier.

Le talentueux attaquant tentera d’acquérir le plus d’expérience possible lors de son accord de prêt en Bundesliga, et s’il sortira très probablement du banc au début de la saison, il sera intéressant de voir s’il peut s’imposer en tant que partant en une équipe de qualité comme Dortmund.