Pep Guardiola a déclaré qu’il n’entamerait les discussions sur un nouvel accord à Manchester City que lorsqu’il sentira qu’il « méritait » de rester au stade Etihad.

Guardiola a un contrat jusqu’à la fin de la saison et bien qu’il se dise ouvert à prolonger son séjour, le joueur de 49 ans insiste sur le fait que son avenir sera déterminé par les performances sur le terrain ce trimestre.

« J’adorerais rester plus longtemps ici, c’est un endroit que j’aime être mais je dois le mériter », a déclaré Guardiola.

« Ce club a atteint des standards au cours de la dernière décennie, mais nous devons le maintenir et je dois le mériter. Je vais voir si je le mérite cette saison en termes de comment le club avance et s’améliore. »

« C’est mon esprit. Nous n’avons pas parlé avec le club en ces termes. Ils ne m’ont pas poussé du premier jour à aujourd’hui en septembre. Ils ne m’ont pas dit que vous deviez faire ceci ou que vous deviez faire cela ou vous devez gagner ceci ou vous devez gagner cela.

« Je connais les standards du club et si je n’atteins pas les standards, je ne mérite probablement pas [to stay] donc je dois gagner pour prolonger mon contrat. «

Guardiola n’est jamais resté plus de quatre saisons dans un club au cours de sa carrière de manager, mais entamera sa cinquième année à la tête de City avec le voyage de lundi aux Wolves.

Il a déjà remporté tous les honneurs nationaux en Angleterre, mais le directeur de la ville insiste sur le fait qu’il a toujours l’énergie nécessaire pour continuer et tenter de ravir le titre de Premier League à Liverpool.

« Je ne serais pas là si je ne ressentais pas le feu ou l’envie de bien jouer », a ajouté Guardiola.

« Je veux toujours aider les joueurs à éviter de faire des erreurs et j’ai toujours la passion de le faire et peut-être plus que jamais. Je veux essayer d’être ensemble et faire une bonne saison. L’organisation est si forte dans tous les départements. Ce ne sera pas le cas. être un problème pour le club de faire ce que nous devons faire à l’avenir. «