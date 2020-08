Le marché des transferts espère que James Rodríguez pourra enfin quitter le Real Madrid et rejoindre un club où il pourra retrouver son niveau, son estime de soi et l’importance qu’il a perdue face à Zinedine Zidane. Et l’Angleterre Everton, avec Carlo Ancelotti comme entraîneur, est en train de devenir la destination presque certaine du «10» de l’équipe nationale colombienne.

S’il était confirmé par la signature de James au «caramel», il deviendrait le dix-huitième Colombien à atteindre la Premier League, une ligue difficile pour les caféiculteurs, dans laquelle peu ont pu se faire un nom et laisser les fans satisfaits.

Les chiffres ne sont pas les meilleurs pour les Colombiens en Angleterre. Seuls trois joueurs ont disputé plus de 100 matchs (aucun n’a atteint 200): Juan Pablo Ángel a participé à 175 matchs Premier, Hugo Rodallega a participé à 154 matchs et Hamilton Ricard a eu 106 apparitions.

Seuls 12 Colombiens ont marqué un but en championnat anglais: Juan Pablo Ángel (44), Hamilton Ricard (31) et Hugo Rodallega (29) répètent dans le top 3, car ils ont été les meilleurs buteurs de café et les seuls à compter leurs buts par dizaines. Ils sont suivis de Faustino Asprilla (9); Falcao et José Izquierdo (5); Yerry Mina et Jefferson Lerma (3); et avec un but sont Jhon Viáfara, Camilo Zúñiga, Carlos Sánchez et Dávinson Sánchez.

Le seul qui a été champion est Juan Guillermo Cuadrado, avec Chelsea lors de la saison 2014-2015; même si cela a pris quelques minutes et n’a duré que cette saison en Angleterre.

Le défi pour James n’est donc pas seulement personnel; il espère également défendre les footballeurs colombiens dans l’attrayante Premier League.