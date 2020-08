James Rodríguez aurait déjà décidé quelle sera sa prochaine équipe. Le Colombien et son agent, Jorge Mendes, ont été très impatients de trouver un club approprié pour quitter le Real Madrid, où il puisse jouer, prendre en charge son salaire et laisser tout le monde heureux, au milieu de la dévaluation qu’il a subie. pour ne pas avoir beaucoup joué l’année dernière.

Désireux de jouer un rôle de premier plan dans une ligue importante, James serait sur le point de réaliser son rêve: atteindre la Premier League, se voir confier de grandes responsabilités, pouvoir jouer et se sentir soutenu par son entraîneur.

Ainsi, le journal anglais «The Telegraph», a annoncé en exclusivité que James et Everton avaient des conversations avancées, grâce à la demande de Carlo Ancelotti, leur entraîneur en premier cycle au Real Madrid, ainsi qu’au Bayern Munich. L’entraîneur italien le voulait pour Naples, mais la signature était impossible; maintenant, dans l’équipe anglaise, les choses seraient plus faciles, et même le Real Madrid serait attentif à une proposition officielle.

James se rend avec Ancelotti. En 32 matches de championnat avec Ancelotti, au Real Madrid et au Bayern Munich, le milieu de terrain colombien a marqué 28 buts (14 buts et 14 passes) et a joué un rôle important dans le développement du match.

Bien que le taux que le Real Madrid facturerait ne soit pas clair, les deux clubs mèneraient bien les négociations, car le club espagnol doit se soustraire à la charge salariale de James. Everton gagnerait également, car ils auraient un joueur très important dans leur équipe, pour se battre la saison prochaine pour une qualification aux coupes continentales.