C’est une question d’heures pour James Rodríguez d’être présenté à Everton et ainsi entamer une nouvelle étape de sa carrière sportive. Les attentes sont élevées, d’autant plus qu’il sera sous la direction de son père footballeur. Carlo Ancelotti.

L’arrivée dans le football anglais est pour James sa quatrième expérience dans l’une des cinq ligues majeures du monde; Il a déjà joué en Ligue 1 avec Móncao, en Liga avec le Real Madrid, en Bundesliga avec le Bayern et maintenant en Premier avec Everton. Par conséquent, à Futbolred, nous faisons un équilibre sur la façon dont 10 ont fait dans ces voyages par l’élite européenne.

AS Monaco – Ligue 1

Après avoir brillé à Porto avec Falcao et Guarín, James est parti avec «Tigre» pour commander le nouveau projet de Monaco. Au début, il lui a été difficile de s’adapter, en tenant compte de la méthodologie «solidarité» de Claudio Ranieri. Tout le monde attaque et tout le monde défend.

Le cucuteño a commencé comme ailier gauche et peu à peu sa position était liée au centre du terrain, derrière l’attaquant. Au total, il a disputé 38 matchs entre la ligue et la coupe locale, marquant 10 buts et accordant 14 passes décisives. Des chiffres qui l’ont amené à être la meilleure passe décisive de la Ligue 1 et à figurer dans le XI idéal de la saison.

Étape extrêmement positive.

Real Madrid – La Liga

Ici, la turbulence a commencé. Après une Coupe du monde de rêve, James a été signé par Florentino Pérez sous la bannière d’une étoile montante. Sous Carlo Ancelotti, il a brillé en Liga aux côtés de stars comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema. Cette première saison, il a joué 46 fois, a obtenu 17 touchés et 18 passes décisives. Numéros extraordinaires.

Avec le départ d’Ancelotti, les vaches maigres sont venues de la main de Rafa Benítez et Zinedine Zidane. Au cours des deux saisons suivantes, James est sorti de sa position idéale (milieu de terrain 10) et a entamé sa difficile étape en tant qu’intérieur, une position qui l’a contraint à un plus grand engagement en défense (comme cela s’est produit à Monaco). De toute évidence, sa performance et son influence sont allées au sol et en deux ans, il a disputé 65 matchs, totalisant seulement 19 buts et 22 passes décisives.

Après avoir gagné en confiance et en expérience en Allemagne, le Colombien est revenu dans le but de convaincre Zidane. Il voulait sa vengeance. Malheureusement, des blessures et le manque d’occasions ont mis fin à son rêve, laissant un triste bilan de 14 matchs, un but et deux passes. Oh bien sûr et la dernière demande de ne pas être convoquée.

Bayern Munich – Bundesliga

Là, il a rencontré à nouveau Carlo Ancelotti et bien qu’il gagnait la position de départ, la performance du club n’était pas bonne. Alors Ancelotti est parti et le mythique Jupp Heynckes est arrivé. James, avec toute la pression exercée sur lui, a fait ressortir la race, se méritant plus d’opportunités grâce à d’excellentes présentations. C’était si bien pour lui qu’il a rejoint le XI idéal de la saison en Bundesliga et en Ligue des champions.

Pour sa deuxième année (dernière en prêt), Heynckes a été renvoyé et Nico Kovac est apparu. Les troubles ont commencé, de même que les nouvelles d’indiscipline et cela a conduit à de longues substitutions. La relation DT-joueur est devenue intenable et tout s’est terminé par une rupture nette. L’ancien Banfield est passé de 39 matchs à 28 avec Kovac en tant qu’entraîneur, tandis que son influence directe sur le score est passée de 22 fois à 13.