Le gardien de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Zack Steffen, estime qu’il a déjà grandi sur le terrain avec Manchester City, même s’il ne fait partie de la première équipe que depuis un peu plus de deux mois.

Steffen, 25 ans, a signé avec Man City en juillet 2019, mais a passé la saison 2019-20 en prêt avec l’équipe allemande Fortuna Dusseldorf. Steffen a été amené cette saison principalement pour soutenir Ederson, mais il a soutenu le club à deux victoires en Coupe EFL.

« Leur entraîneur de gardiens est très détaillé et a très hâte de faire de moi un meilleur gardien », a déclaré Steffen aux journalistes avant le match amical de jeudi contre le Pays de Galles. « Et puis, en travaillant avec ces gars-là jour après jour, l’entraînement, le niveau d’intensité, de compétence et de talent et tout ce qui y passe, je me sens grandir. »





En ce qui concerne les zones aiguisées, Steffen a souligné le côté technique de son jeu.

«C’est tellement plus détaillé que tout ce à quoi j’ai vraiment participé, qu’il s’agisse du positionnement de la main lorsque vous attrapez le ballon, ou d’une position définie sur un certain tir, ou un contre un.

« Il y a tellement de petits aspects que je connaissais évidemment et que je connais les techniques, mais je sens que je n’ai jamais vraiment compris les raisons pour lesquelles vous faites cela. Et donc, j’ai l’impression d’apprendre de nouvelles techniques évidemment mais [also] quelques raisons pour lesquelles ces techniques vont m’aider à long terme. «

Le bref passage de Steffen avec City lui a maintenant permis de voir le manager Pep Guardiola de près. Il a déclaré que, alors qu’il était encore en train d’apprendre à connaître le directeur et le personnel, il avait été impressionné par ce qu’il avait vu jusqu’à présent.

« Je me sens comme [Guardiola] a un bon équilibre entre être concentré et intense », a déclaré Steffen.« Mais avec cela, il apporte de l’humour, et il apporte juste son authenticité et juste sa gentillesse. C’est donc cool de voir comment il travaille, comment fonctionne son équipe d’entraîneurs. «

Steffen a ajouté qu’il avait également remarqué une augmentation de la façon dont les joueurs sont traités maintenant qu’il est en Premier League.

« Le soin des joueurs est juste plus important », a-t-il déclaré. « Ils veulent que nous soyons entièrement concentrés sur le football, et ils nous aident vraiment et s’inquiètent de tout le reste, que ce soit les voitures, que ce soit les banques, que ce soit le logement, les affaires familiales. loin, et ils nous mettent vraiment à l’aise. «

Mais pour la semaine prochaine, le travail de Steffen sera de s’intégrer à une équipe américaine qui n’a pas disputé de match depuis février, de nombreux joueurs de premier choix rejoignant l’équipe américaine pour la première fois en plus d’un an. La dernière apparition de Steffen pour les États-Unis a eu lieu le 15 octobre 2019 lors d’une défaite 2-0 contre le Canada dans la Ligue des Nations de la CONCACAF.

« Jusqu’à présent, l’ambiance a été vraiment bonne », a-t-il déclaré. « Tout le monde est ravi d’être ici et tout le monde est ravi de se voir, de se rencontrer. L’entraînement a été court, précis et rapide. C’est évidemment difficile quand il y a tellement de nouveaux gars et que nous n’avons pas autant de jours d’entraînement. Mais maintenant nous Nous sommes excités pour le match, nous sommes ravis de monter sur le terrain chaque jour et d’apprendre les uns des autres et de voir de quoi tout le monde est vraiment fait. «