Fabian Santa Cruz, ancien footballeur de Banfield, a rappelé le jour où Il a mis un doigt entre les fesses de Juan Román Riquelme lors d’un match contre Boca en 2002. Le 10, il a réagi, l’a frappé avec un coup de poing et a été expulsé directement.

« Je ne suis pas désolé pour ce que j’ai fait, c’est déjà arrivé, ça y est resté. Il y a des choses que j’ai vues dans le football beaucoup plus grossières. Le DT a dit à Cristian Leiva et à moi «c’est à vous» et c’est tout. C’était une pièce qui est restée là, beaucoup l’ont mal comprise. Je ne suis pas désolé », a déclaré l’ancien footballeur.

Et dans le même esprit, il a expliqué comment les pièces avec Roman étaient: « Je regardais le ballon, rien de plus. Il était impossible de sortir le ballon de Riquelme, vous êtes resté à l’écart, mettez votre bras, mettez votre bras sur votre poitrine, avez tenu le ballon et l’avez recouvert de tout votre corps. C’était un rocher. Vous le voyez tellement fini et quand vous allez au crash, vous êtes planté, c’était incroyable. Il laisse le ballon à deux mètres de vous. «

« J’ai été marqué après l’épisode de ce midi et je peux même dire que c’était difficile pour moi de rester dans le football dans First. Cela a été qualifié de mauvaise foi, mais Dieu merci, de nombreuses personnes connues dans le football ont su m’ouvrir les portes ailleurs et c’est ainsi que je faisais mon humble carrière dans le football de promotion », a ajouté Santa Cruz.

Et enfin, il a raconté comment il mène la vie d’après-football: « Je suis allé travailler et aujourd’hui je travaille chez Correo Argentino. Cela m’attriste quand ils me rappellent mon temps de jeu. Quand j’étais à la station-service, des techniciens, des ex-joueurs sont venus, ils sont tous passés et ont dit «qu’est-ce que tu fais ici? et «Je dois nourrir ma famille». Le footballeur n’est pas prêt à quitter le football », a-t-il conclu.