Tant d’attente, tant de peur de ne pas y arriver ou que quelque chose puisse mal tourner, mais Ibrahimovic à la Milan c’était un mariage qui devait être fait et c’est fait, il n’y a pas eu des millions ou des visions différentes qu’ils ont eues. L’Ibra triplé sera là et entendra les propos des Suédois, dès que l’accord sera conclu et débarqué à Milan, il n’y aura qu’un seul objectif: gagner à nouveau ensemble.

« Je vais bien et je suis en forme »

Interrogé par les réseaux sociaux milanais, dès son débarquement en Italie terminé, Zlatan Ibrahimovic a voulu rassurer les fans des Rossoneri et ne passer que des mots de miel pour le Diable, qui connaît l’amour et qui souligne à quel point le Suédois a la folle envie de revenir. sur le terrain … peut-être avec beaucoup de gens criant son nom à un but.

«Je suis très heureux d’être de nouveau ici. Enfin tout va bien et je suis enfin de retour là où je me sens chez moi, maintenant il faut travailler et apporter des résultats. Je ne suis pas là pour en être un mascotte, Je suis ici pour apporter des résultats et aider l’équipe, l’entraîneur et le club pour ramener Milan là où il doit être. Au cours des six derniers mois, nous avons bien fait mais nous n’avons rien gagné. Il y a la possibilité de commencer, de travailler dur, de faire des sacrifices pour atteindre les objectifs ».

Et puis le réconfort sur sa condition physique: « Je vais bien, en forme. J’espère voir bientôt les supporters milanais au stade. L’équipe a besoin des fans, on fait exploser les fans à San Siro. Allez Milan, toujours« .

Cela ouvre une autre histoire d’Ibrahimovic à Milan. Qu’il soit gagnant ou non, seul le temps le dira, mais il y a tous les ingrédients (même sa présence suffit) pour assister à une saison importante aux Rossoneri.