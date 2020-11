Le capitaine de Boca Juniors, Carlos Tevez, a déclaré qu’il pleurait pendant les matchs alors qu’il luttait pour faire face à la détérioration de la santé de son père.

Le père de Tevez, Raimundo Tevez, a passé 45 jours en soins intensifs dans un hôpital privé de Buenos Aires à lutter contre le coronavirus avant de sortir le 7 septembre. Quatre.

Raimundo, qui est diabétique, est retourné à l’hôpital il y a quelques semaines après que sa santé se soit détériorée.

« C’est très difficile », a déclaré Tevez ESPN Argentine après la défaite 1-0 de son équipe à domicile aux ateliers dimanche.

«J’ai des émotions différentes. Parfois je vais bien et d’autres fois je pleure pendant l’intervalle. Je ne peux pas l’expliquer.

« Ce sont des moments difficiles. Je vais rendre visite à mon père et ensuite je dois être fort pour jouer au football. »

Vers la bannière des supporters de Boca était visible dans les gradins vides du stade Bombonera lors du match de dimanche en faveur de Tevez et de sa famille.

« Cela remplit mon âme », a déclaré Tevez. «Pour entrer sur le terrain, voir le drapeau, la bannière.

Carlos Tevez a dit qu’il était difficile de jouer pendant que son père était malade. Photo de Marcelo Endelli / .

«L’important est que je sois fort et c’est grâce aux gens de Boca et à ma famille qui m’aident à ne pas m’effondrer et à continuer à me battre. Je suis debout, tout comme ma famille, et nous devons continuer. «

Le père biologique de Tevez a été tué avant sa naissance.

L’ancien attaquant de Manchester United et de Manchester City a été élevé par Raimundo et sa femme, Adriana Martinez, la tante de Tevez.

Tevez est retourné à Boca en janvier 2018 pour son troisième passage au club.