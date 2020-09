L’international américain Gio Reyna a déclaré qu’il était au Borussia Dortmund pour concourir pour des titres et qu’il n’avait pas l’intention de partir de si tôt.

Reyna a fait irruption sur la scène de la Bundesliga en janvier 2020 lorsqu’il a fait ses débuts à Dortmund lors d’une victoire 5-3 à Augsbourg. À la fin de la saison nationale, il avait fait 18 apparitions en compétition, dont deux comme partant.

En février, lors du dernier match au Westfalenstadion avant l’épidémie du coronavirus, Reyna a créé Erling Haaland pour son superbe vainqueur lors de la victoire 2-1 contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

« En ce moment, je suis juste très heureuse ici et c’est ce qui compte », a déclaré Reyna à Bild. «Je ne suis pas de passage ici à Dortmund.

«C’est un club en compétition pour les titres. [On their own] ces fans incroyables transforment BVB en quelque chose de spécial. «

Dortmund est établi comme l’un des meilleurs endroits pour que les jeunes talents se développent avant de faire le pas vers l’un des super clubs européens.

Cet été, ils ont battu Manchester United sous la signature de Jude Bellingham, 17 ans, et ont remporté en janvier la course pour l’attaquant norvégien Haaland qui a rejoint la star anglaise Jadon Sancho dans leurs livres.

Et Reyna a déclaré qu’il s’épanouissait dans l’environnement de Dortmund, en disant: « C’est très amusant d’être sur le terrain avec Jadon et Erling. Dans le match de Ligue des champions contre [PSG], nous avons formé l’attaque vers la fin, et nous avons gagné 2-1.

« Deux joueurs de 19 ans et un joueur de 17 ans, c’était plutôt cool. Cela seul peut rendre le club fier. Parce que c’était exactement ce que le club représente. »

Les performances de Reyna ne sont pas passées inaperçues aux États-Unis où il pourrait encore faire ses débuts en équipe nationale avant d’avoir 18 ans le 13 novembre.

« La seule raison pour laquelle Gio n’a pas encore été plafonné est que nos tests de mars contre les Pays-Bas et le Pays de Galles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus », a déclaré l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, à Sport Bild.

« Il aura une chance lors de notre prochain match, c’est clair. Reyna a une mentalité exceptionnelle. C’est un adolescent mais joue comme s’il était là depuis longtemps. Il a cette soif de tout gagner et de s’améliorer à chaque entraînement. session. »