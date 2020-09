Gonzalo villar (Murcie, 1998) a décidé d’aller à l’AS Roma en janvier dernier pour grandir en tant que footballeur. Après ses premiers mois en Italie, il est l’un des cinq à répéter l’appel à Luis de la Fuente avec les moins de 21 ans et assure, dans un entretien avec ., qu’il en veut plus. «Je suis prêt à jouer un rôle plus important. & Rdquor ;.

09/02/2020

Allumé à 17h45

CEST

.

Le footballeur a fait ses valises, laissant Elche derrière lui, un club qui a ensuite été promu dans la Liga Santander à un moment où il a révélé à . que «les larmes lui montaient aux yeux». Villar admet qu’il a été «surpris»; la marche de Pacheta, un «important & rdquor; dans sa carrière.

Question: Vous ne commencez pas par les U21, mais vous le faites dans une concentration différente. Et la bulle de sélection?

Réponse: Malheureusement, nous nous habituons à la bulle chacun dans nos clubs; Nous avons passé les tests et tout va bien. Vous devez profiter de cette concentration.

Q: Vous restez à l’appel pendant Luis de la Fuente, qui présente 18 changements par rapport au précédent du 8 novembre. Le coach vous a-t-il dit quelque chose de particulier?

R: Il y a eu pas mal de changements, mais ce sont des décisions de l’entraîneur. Je suis heureux de continuer à compter sur votre confiance. La seule chose qui me reste est de travailler et de m’entraîner au maximum pour essayer d’être à mon meilleur niveau et que je puisse me donner plus de responsabilités. Heureux de votre confiance et j’espère vous la rendre sur le terrain.

Q: Cela montre que votre décision d’aller à Rome en hiver était une bonne décision.

R: Oui, c’était important pour moi pour ça. Quand j’ai décidé d’aller à Rome, j’ai parlé avec le coach et lui ai dit que j’étais sur le point de clôturer mon transfert, il m’a félicité et m’a félicité. Ce premier appel a été important pour moi de voir que je continue à avoir leur confiance malgré ma sortie et j’en suis très heureux.

P: Cette proximité que vous avez avec De la source il oblige un footballeur à l’appeler pour lui parler de ses projets futurs.

R: Oui, c’est un environnement très proche. Lorsqu’il nous convoque, il nous appelle pour nous demander comment nous allons. Nous avons la confiance nécessaire pour lui parler de questions importantes et c’est un plaisir.

Q: Comment vous êtes-vous senti sur le terrain lors de vos premiers mois à Rome? Il a réalisé une belle performance contre la Juventus à la fin de la saison.

R: La vérité est que j’ai suivi une progression. À chaque entraînement et à chaque match, je me suis senti plus confiant. Au final, il n’est pas facile de se rendre dans un autre pays, surtout en janvier car c’est un marché étrange et étrange. Comme vous le dites, mon meilleur match jusqu’à présent a été le dernier contre la Juventus et j’espère gagner en importance cette année et être à ce niveau la saison prochaine.

Q: Parlez de gagner en importance. De quoi seriez-vous content?

R: J’ai beaucoup d’ambition et je veux toujours gagner. Je suis prêt à avoir un rôle plus important dans l’équipe, je dois continuer à le gagner à chaque séance d’entraînement et à chaque opportunité (l’entraîneur) me donne; mais je suis prêt à entrer beaucoup plus de fois et à avoir beaucoup plus de minutes que la saison dernière.

Q: Roma a récemment changé de propriétaire et recherche un projet plus ambitieux. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet?

R: Je ne peux rien vous dire car les joueurs n’ont pas beaucoup d’idée. Ils nous ont donné la tranquillité, que le projet continue et j’espère que ce sera pour le mieux. Je suis sûr que ce sera comme ça.

Q: Vous êtes venu à Rome d’Elche, où vous étiez en deux étapes. Comment avez-vous vécu la promotion dans LaLiga Santander?

R: Buah, la vérité est que je l’ai vécu d’une manière incroyable. Les larmes me sont venues aux yeux lorsque Pere Milla a marqué le but de la promotion, ce qui signifiait que la promotion était presque fermée. C’était incroyable. C’est une équipe que je ressens comme ma famille et c’est un groupe de joueurs qui, en raison du budget et de l’équipe, nous n’avons pas eu à être là à la fin du championnat. C’est un jalon qu’ils ont atteint. J’étais ému aux larmes. Ensuite, j’ai pu être avec la femme d’un collègue et sa famille qui le fêtaient et c’était quelque chose de très agréable.

Q: Après la promotion, le club a décidé de se passer de Pacheta en tant qu’entraîneur. On a vu qu’il lui a laissé un très joli message de remerciement sur les réseaux sociaux. Avez-vous été surpris par leur départ?

R: Cela m’a vraiment surpris, je pense que tout le monde a été surpris; mais de l’extérieur je ne peux pas donner ma version parce que je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur. Je n’aime pas parler des choses que je ne sais pas. J’ai exprimé mon affection pour Pacheta parce que tout le monde sait à quel point cela a été important pour moi et j’ai décidé de visser ce message.

Q: Concernant deux de vos anciennes équipes … L’une, le Real Murcia, vit une situation difficile depuis longtemps, depuis longtemps. Pensez-vous que cela peut être inversé?

R: Vous ne pouvez pas dire « ça se passe », c’est trop long malheureusement. De l’extérieur, je ne sais pas quelle serait une solution possible. J’espère qu’ils pourront constituer une bonne équipe, faire une bonne saison et aller en deuxième division, qui est, au moins, là où ils méritent d’être et j’espère que c’est bientôt.

Q: L’autre est Valence, qui traverse un moment très turbulent avec le départ d’acteurs importants. De l’extérieur, en tant qu’ancien footballeur de club, la situation vous semble-t-elle étrange?

R: Honnêtement, de l’extérieur, je ne comprends rien du tout. Mais je ne peux rien vous dire non plus, de l’extérieur je n’ai aucune connaissance de la situation du club. Ce sont des décisions surprenantes. Laissez Parejo sortir, capitaine du club, tout le monde sait que je pense qu’il est un joueur spectaculaire, Rodrigo & mldr; Au final, c’est un club pour lequel j’ai beaucoup d’affection et je souhaite toujours qu’il réussisse. Parmi les clubs où je suis allé, je regarde toujours chaque match. Voyons s’ils peuvent former une bonne équipe cette année et, bien qu’il semble un peu fou, il y a souvent des surprises et de très bonnes saisons sont faites.

Q: En pensant au futur proche, jeudi, ils affronteront la Macédoine dans un match dans lequel ils ont gagné « facile » au match aller, 3-0. Mais jouer à l’extérieur, peut-il être un match de triche?

R: Cela peut être considéré comme un peu de la triche car la plupart d’entre nous joueurs viennent de trois semaines de vacances, nous avons atteint la concentration et vous n’êtes plus le même que lorsque vous êtes parti; Vous n’avez pas ce «sentiment» avec le ballon que les séances d’entraînement vous donnent. Nous devons être plus concentrés que jamais et obtenir ce match car cela nous donnerait pratiquement la passe en tant que premier du groupe.