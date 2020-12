Zinedine Zidane a fait l’éloge de ses joueurs, qualifiant Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema de « super géniaux » après une victoire 2-0 en derby contre ses rivaux Atletico qui a remis le Real Madrid dans la course au titre de la Liga.

Une tête de Casemiro en première période et un but contre son camp de Jan Oblak lorsque le tir de Dani Carvajal a rebondi sur le poteau ont vu le leader du championnat Atletico battu au niveau national pour la première fois depuis février.

« Ils sont géniaux. Tous. Kroos, Modric, Karim », a déclaré Zidane à Movistar. « Lucas Vazquez aussi, Dani Carvajal, notre capitaine [Sergio Ramos] … Que puis-je dire? Je suis vraiment heureux. «

Le travail de Zidane était menacé avant trois victoires consécutives contre Séville, le Borussia Mönchengladbach et maintenant l’Atletico a remis la saison du Real Madrid sur les rails en Liga et en Ligue des champions.

« Nous nous sommes beaucoup améliorés », a-t-il déclaré. « Nous avons confirmé ce que nous avons vu lors des deux premiers matchs, à commencer par Séville, en passant par le Borussia et aujourd’hui. … Nous n’avons rien gagné, c’est juste trois points mais c’est un travail bien fait. »

Zidane a suggéré que la critique de l’équipe, et de lui-même, après une mauvaise série d’une victoire en cinq matchs toutes compétitions confondues, avait servi de motivation.

« Nous savons que nous pouvons faire de bonnes choses en équipe et aujourd’hui, nous avons montré à tout le monde que Madrid savait jouer », a-t-il déclaré. « Il y a des choses qui vous font mal, mais elles vous rendent plus fort. La critique fait partie du football, vous devez y faire face. Les joueurs ont du caractère, c’est ce que cette équipe a. »

Karim Benzema et ses coéquipiers du Real Madrid ont fait plaisir à leur entraîneur samedi. Photo par OSCAR DEL POZO / .

Diego Simeone – dont l’équipe de l’Atletico est restée en tête du classement samedi soir, trois points d’avance sur le Real Madrid, mais pourrait être dépassé par la Real Sociedad dimanche – a accepté le blâme pour la défaite.

« Ils étaient meilleurs, vous pouviez le voir », a déclaré Simeone. « Aujourd’hui, nous avons mal joué, l’entraîneur n’a pas bien lu le match et l’équipe n’a pas fait ce qu’on lui demandait. »

Simeone a également défendu l’attaquant Joao Felix, qui a réagi avec colère après avoir été enlevé après une heure.

« Je cherchais quelqu’un de plus frais en attaque et plus de jambes au milieu de terrain », a-t-il déclaré. « Je comprends la colère, je la partage. Quand tu es enlevé, tu veux donner plus. »