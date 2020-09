NAPLES. Maintenant ancien diesse deAudax Cervinara, Francesco Vitaglione s’est entretenu avec nos microphones pour clarifier les rumeurs des derniers jours et les adieux au peuple Irpinia qui ont fait beaucoup de bruit, en vertu de la grande campagne de transfert d’été menée qui avait donné aux Biancocelesti les faveurs de la prédiction de la victoire de leur groupe d Excellence de la Campanie.

ESTIMATION DES SÉJOURS MAIS …

«Soit-ou? Absolument pas, l’amitié entre Giordano et moi demeure et dans les prochains jours je le rencontrerai pour lui dire au revoir. Ma décision est surtout une prise de responsabilité vis-à-vis de l’équipe, lorsque les accords pour le mois d’août n’ont pas été payés, j’ai jugé bon de parler aux garçons et de leur communiquer ma démission. – explique Vitaglione – Evidemment le fait que je ne continuerai pas mon aventure avec Cervinara ne signifie pas forcément une réduction de la taille du projet, en parler maintenant n’a plus de sens car je ne suis pas au courant des nouveaux développements. J’ai préféré prendre du recul et laisser les garçons libres de partir ou de rester, mais je répète que la relation avec le président demeure, mais celle du football est interrompue « .

SUPER MARCHÉ PUIS LA «SURPRISE»

«Je ne m’attendais pas à tout cela, les difficultés du mois d’août étaient un véritable coup de fouet, une situation qui n’est devenue évidente que dans la dernière période. Nous avions mis en place une équipe de premier ordre, mon travail a commencé en juin, car il faut tisser le web et créer des relations avec les acteurs de premier plan. Franchement, je suis vraiment désolé parce que j’ai l’impression d’avoir perdu six mois de travail, mais cela fait partie du football et il faut toujours regarder en avant, je crois aussi que cette équipe pourrait se battre sur un pied d’égalité avec Grotta et Pomigliano. «

REGARDER VERS L’AVENIR

«Le lien avec Cervinara demeure, j’y ai travaillé pendant un an et un mois, pour moi l’affection reste avec les personnes que j’ai rencontrées dans cette aventure. Je profite de cette occasion pour saluer affectueusement les supporters et les institutions, tous très attachés au territoire et à la première équipe de la ville, qui, je l’espère, se poursuivra pour le mieux et je suis sûr que le président trouvera les bonnes solutions avec les managers de Cervino. Je pense que le conseil actuel ne se retiendra pas, il essaiera de maintenir une solide colonne vertébrale pour honorer les armoiries de Cervinara « .

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

«J’espère que les normes de cette année pourront être maintenues, j’espère que les entreprises se débrouillent bien avec les comptes de dépenses auxquels elles sont appelées. En toute franchise, je pense que Giordano doit également être remercié, il a maintenant révélé une difficulté et a pris une responsabilité considérable. Son comportement est cependant à apprécier, car maintenant les différents joueurs ont le temps matériel de décider de continuer ou d’aller ailleurs, j’espère que de plus en plus de clubs auront la même honnêteté envers leurs membres ».

LES CARTES GIRONI

« Nous partons du principe qu’avec les trois groupes de 14 équipes, il faut commencer en force immédiatement, il y a moins de matches et la marge d’erreur est très faible. Les meilleures équipes devront être brillantes dès les premiers matchs, vous ne pouvez pas rater des coups car le temps de récupération est court. Dans le groupe A je vois un tête à tête Frattese-Pianura, en B Pomigliano et Grotta avec Cervinara troisième roue s’il parvient à se réorganiser avec un projet fort, enfin dans le groupe C il y a 3-4 équipes qui peuvent se battre pour les premières positions entre Scafatese, Angri, Virtus Cilento et Buccino Volcei ».