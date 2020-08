Horacio Gaggioli, ancien agent de Lionel Messi, a parlé à FcInterNews du départ plus que probable du joueur du Barça: « J’imagine qu’il ira à Manchester City à cause de la relation avec Guardiola, mais c’est une idée personnelle, pas une information qu’il pourrait avoir. En fait, je n’ai aucune nouvelle à ce sujet. J’espère que Barcelone sortira bien, pas par un burofax, pour toute son histoire en tant que Blaugrana. En ce moment, le club vit un terrible choc émotionnel dans un sens négatif, personne ne s’attendait à cette décision. Il a beaucoup donné au Barça mais le Barça a aussi fait du bien, et je le dis en connaissance de cause car nous avons tous travaillé très dur pendant cinq ans. Jusqu’à présent, il ne pensait qu’à partir, mais Leo est resté, il a toujours été bon avec le club, avec les compaleros, avec le football qui a été joué au Barça. Dommage que le 2-9, pour lui ça a dû être terrible. «

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Settaggio delle variabili * /

var menunav = 'premier plan';

var indirizzo = window.location.pathname.split ("https://www.todomercadoweb.es/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var azione = "lire";

var idsezione = "26";

var titolo_art = "Gaggioli, ancien agent de Messi: " J'espère que Leo quittera bien le Barça, pas par un burofax "";

var sezione_art = "Premier plan";

var now = '30 août minerai 08:27 ';

var squadra = "";

/ * Barre de recherche Settaggio della (avec titoletto) * /

var searchbar = false;

si (indirizzo[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = indirizzo[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (azione == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'para' + mot.toUpperCase ()

} else if (azione == 'contatti') searchbar = azione.toUpperCase ();

indirizzo = indirizzo[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Caricature asynchrone de script social (cette version commente votre main_all.js) * /

if (("read" == azione || "media" == azione) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 ou .src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Plus d’un demi-mille personnes travaillent toute la nuit contre l’incendie de Huelva | Société

→ Meghan McCain confirme le retour des épisodes en direct

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑