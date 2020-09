Tobin Heath, deux fois vainqueur de la Coupe du monde de l’USWNT, a déclaré qu’elle avait rejoint Manchester United parce que « c’est l’équipe américaine » en Super League féminine.

Heath, 32 ans, a passé les sept dernières saisons avec les Portland Thorns et a rejoint United aux côtés de son coéquipier USWNT Christen Press à la fin de la fenêtre de transfert WSL.

« Je pense que beaucoup de gens ont été assez surpris », a déclaré Heath à ESPN au sujet de sa décision de déménager en Angleterre. « J’avais hâte de jouer au football, de jouer dans un environnement où vous essayez de remporter des titres. Pour moi, c’était énorme, il y avait un intérêt de Manchester United.

«Signer pour un tel club était important pour moi dans ma carrière de footballeur.

« Manchester United est comme l’équipe américaine de Premier League, et tout le monde en connaît le poids chez lui », a-t-elle déclaré. « C’est tellement excitant pour moi de porter un badge bien connu. »

Heath et Press sont les derniers d’une longue série de joueurs à rejoindre la WSL en provenance de la National Women’s Soccer League basée aux États-Unis, Sam Mewis et Rose Lavelle rejoignant Manchester City et Alex Morgan rejoignant Tottenham.

On craignait que cette fuite de talents n’affecte la ligue basée aux États-Unis, mais Heath a déclaré qu’elle était optimiste quant à son avenir.

«C’était une situation vraiment impossible», dit-elle. « Je n’ai pas joué un vrai match de football depuis mars et il a fallu beaucoup de temps pour faire une pause sur ma carrière. C’était une décision très difficile parce que j’ai donné une grande partie de ma carrière et de mon cœur là-bas.

« La NWSL est une excellente ligue. Elle est tellement compétitive de chaque équipe et de chaque match. Ils ont les bonnes personnes et ils y sont investis. Il est malheureux que le résultat en ce moment ne soit pas que les joueurs restent.

« Pour la croissance de nos joueurs, je pense que c’est crucial [for players to go overseas]. Je pense que de toute façon, que ce soit la pandémie ou non, j’aurais soutenu les joueurs. «

L’ailière a ajouté qu’elle était vraiment fière des joueurs comme Mewis et Lavelle qui ont fait le passage en Angleterre.

« De retour à la maison, vous êtes à l’aise et je suis vraiment fière d’eux d’avoir fait ce saut », a-t-elle déclaré.

United affrontera City le 15 novembre dans le derby de Manchester et Heath a déclaré qu’elle attendait avec impatience l’occasion de jouer contre ses coéquipiers de l’USWNT, mais aussi d’amener de nouveaux fans dans la ligue.

« J’espère que nous pourrons amener une rivalité américaine à Manchester », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes constamment en compétition les uns contre les autres, donc cela va apporter un peu plus d’excitation. J’espère que nous allons amener de nouveaux fans dans cette ligue et leur montrer ce qu’il y a à offrir. »

Heath a déjà passé du temps en Europe avec le Paris Saint-Germain en 2013 et 2014 et a déclaré qu’elle soutiendrait plus de croisements entre les ligues européennes et américaines.

« Je pense que pour que n’importe quel environnement prospère, vous avez besoin de cette compétition », a-t-elle ajouté. « J’espère que les ligues pourront rivaliser avec d’autres ligues. »

« J’espère qu’il y aura plus d’opportunités comme ça. Ici, évidemment, vous avez la Ligue des champions qui est un gros tirage au sort.

« J’adorerais voir une compétition mondiale autre que la Coupe du monde. »