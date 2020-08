Faryd Mondragon, ancien gardien d’Independiente, a pris la relève en tant que nouveau directeur des relations internationales de Rojo et s’est entretenu exclusivement avec TNT SPORTS, lui expliquant en quoi consistait son nouveau rôle et quel était son projet de travail. Il a également évoqué la situation de Campagne Martin, l’actualité de son compatriote Juanfer Quintero et la crise de Lionel Messi à Barcelone.

« Je suis très content de ce nouvel emploi chez Independiente, car c’est l’un de mes trois amours avec Galatasaray et Deportivo Cali« Mondragón a exprimé et expliqué comment cette possibilité s’est présentée: » J’ai proposé de faciliter le dossier Andrés Roa. Cela a été résolu tout de suite et à partir de là, ils m’ont demandé sur quoi j’aimerais collaborer et je leur ai dit que quelqu’un devrait aller jouer dans des clubs étrangers. J’ai proposé de le faire pour positionner le club. Je ne viens pas en sauveur, le projet était déjà avancé. »

Et dans le même esprit, il a ajouté: « Jorge Burruchaga (actuel directeur d’Independiente) a fait flotter un navire presque coulé. Nous voulons positionner Independiente avec le monde, comme il le mérite. Kun Agüero et Nico Tagliafico sont des ambassadeurs impressionnants pour nous. Est-il possible que le club n’ait rien fait avec Manchester City via Agüero? C’est pourquoi nous devons générer des échanges avec les grands clubs du monde. »

« L’une des aspirations est que nous puissions jouer à un match avec Manchester City car cela signifierait beaucoup pour Kun (Agüero) et l’histoire d’Independiente », a ajouté Mondragón.

Interrogé sur la situation de la Campagne, Mondragón a exprimé ses regrets: « Il est difficile de juger à partir d’un endroit que je ne connais pas. Mais c’est dommage dans le sport. Je ne vais pas entrer dans la question juridique car cela ne me concerne pas. « . Et il a expliqué: « La décision d’amener un gardien de but sera prise par Lucas Pusineri avec Burru, mais nous ne sommes pas désespérés d’amener un gardien de but car nous avons deux grandes valeurs qui peuvent répondre. »

Au cours de l’entretien, l’ancien gardien colombien a évoqué ce qui se passait avec Messi à Barcelone et a avoué avoir été surpris: « Une bombe. Mais le plus important est que vous alliez là où vous êtes calme et heureux. J’adorerais le voir avec Cristiano (Ronaldo) à la Juve, mais il faut être réaliste. Bien que … Si vous l’appelez Burru … « , a plaisanté Mondragón, qui a également évoqué Juanfer Quintero et sa vente en Chine.

«Le départ de River est plus une question d’obligation économique pour les deux parties. Ce n’est pas une question sportive. Il ne peut pas rater des occasions. Et je suis également heureux qu’il soit dans la grande histoire de River. Il est un grand être humain et un grand ami », a souligné le directeur des relations internationales d’Independiente.