Lors de sa conférence de presse numérique sur le match entre l’Allemagne de l’UEFA Nations League et l’Espagne, Joachin Low a confirmé que Leroy Sane et Niklas Sule du Bayern Munich feraient partie de la formation de départ (Az). En raison de leurs blessures aux ligaments croisés, cela fait un moment qu’aucun des deux joueurs n’a joué pour Die Mannschaft, bien que Sule ait marqué son retour au combat lors de la campagne de la Ligue des champions du Bayern au Portugal. Cela fait 15 mois que Sane a fait sa dernière apparition pour l’Allemagne et à peu près 12 mois pour Sule.

Lorsqu’il a été interrogé sur les décisions du personnel pour le match, Low a déclaré: «Je prévois avec Niklas et Leroy [Sané] depuis le début. Nous verrons combien de temps durera la force. Je pense que je vais devoir faire quelques changements. » Il a également précisé qu’il commencerait Kevin Trapp dans le but et que Robin Gosens de l’Atalanta commencerait en défense, recevant ses débuts internationaux complets:

Même Low a révélé qu’il n’était pas sûr de pouvoir faire trois des cinq substitutions, mais après être revenu de déchirures du ligament croisé, il est très improbable que Sule ni Sane restent pendant 90 minutes. À ce stade, à part les séances d’entraînement, Sane n’a qu’un total de 11 minutes de jeu compétitif depuis son retour de sa blessure, survenue fin juin alors qu’il était encore avec Manchester City lors d’une victoire 5-0 sur Burnley. Le cas pour plus de minutes est beaucoup plus fort pour Sule.

Low a également suggéré qu’il était susceptible de jouer avec un trois arrière contre l’Espagne et qu’il pourrait essayer un quatre arrière contre la Suisse. Avec Gosens déjà confirmé pour commencer, cela signifie que Low devra choisir deux autres défenseurs d’Antonia Rudiger, Johnathan Tah, Matthias Ginter, Thilo Kehrer et Robin Koch. Nico Schulz s’était retiré de l’équipe en raison d’un problème de blessure. Le fait d’avoir autant d’arrières centraux naturels à sa disposition rend l’idée de Low de trois arrières plus gérable, mais cela dépend aussi fortement de la façon dont il choisira de configurer son milieu de terrain.

Informations sur le match

Allemagne – Espagne (Mercedes-Benz Arena, Stuttgart). Jeudi 3 septembre:

Coup d’envoi – 20h45 CET, 14h45 HNE

Annonces TV (ESPN2, TUDN en Amérique du Nord)

Suisse – Allemagne (St.Jakob-Park, Bâle.) Dimanche 6 septembre:

Coup d’envoi – 20h45 CET, 14h45 HNE

Annonces TV (ESPN +, TUDN en Amérique du Nord)