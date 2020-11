Les caméras cachées ont l’habitude de retirer le masque, de retirer tous les filtres pour révéler la vérité – la vérité est que le Portugais Joao Felix est très, très bon au football.

C’était à la mi-temps de la rencontre de la Ligue des champions de l’Atlético Madrid avec Salzbourg le 27 octobre et dans le tunnel du Metropolitano, juste avant que les joueurs ne repartent, des microphones ont repris une conversation entre Saul Níguez et Jan Oblak, captant les mots paire ne voudrait pas être entendue, aussi directe et directe que réelle.

« Quel salaud ce type est, » dit Saúl, affectueusement. « Quand il le veut, il peut changer le jeu, mec … Prends le ballon, et monte là-haut, amusez-vous. »

Oblak ne dit pas grand-chose, mais il dit tout.

« Ma mère», répond-il,« il est si bon, mère. «

Maintenant, voici le problème: ils pourraient être protecteurs de leur profession, parfois piqués par des critiques de l’extérieur, où trop peu se rendent compte que même le pire joueur de la pire ligue est brillant, mais pratiquement personne n’est plus dédaigneux envers les footballeurs que les footballeurs eux-mêmes. En privé, au moins; au sommet, certainement. C’est peut-être le contexte ou la familiarité, une prise de conscience à quel point il faut être bon pour être bon dans cette entreprise et les normes établies, mais les joueurs peuvent radier un autre joueur en un clin d’œil.

Vous êtes censé être bon; cette partie est prise pour acquise. Donc, quand ils disent le contraire – pas publiquement, mais en privé – cela signifie quelque chose aussi. Cela signifie plus, en fait. Les footballeurs ne sont pas si faciles avec les éloges, pas entre eux. C’est important quand ils disent que quelqu’un est spécial; quand quelqu’un est, eh bien, meilleur qu’eux. Pas seulement à cause de ce qu’ils disent, mais qui le dit et comment. Quand un joueur dit à un autre joueur putain de merde, il peut jouer, comme l’ont fait Saúl et Oblak, il sait vraiment jouer.

Cette nuit-là, Joao Felix l’a fait, et ce n’était pas seulement cette nuit-là. Quant à récupérer le ballon, à monter sur le terrain et à s’amuser, il l’a fait aussi. Il a changé le jeu, marquant deux fois dans une victoire 3-2. Trois jours plus tard, j’ai marqué deux fois pour mener l’Atlético à une victoire 3-1 à Osasuna. Une semaine plus tard, il en a obtenu deux de plus contre Cadix, prenant momentanément l’Atlético en tête du championnat. Et puis il est venu marquer une belle volée pour le Portugal, applaudi par Cristiano Ronaldo.

« J’ai déjà dit que Joao serait le remplaçant de Ronaldo », a déclaré son coéquipier international, Diogo Jota. C’était le lendemain du 21e anniversaire de Joao Felix.

Lorsqu’on lui a demandé s’il portait un poids sur le dos, Joao Felix a répondu: « Je n’ai pas de« sac à dos »- ce que j’aime, c’est jouer au football. Si j’aime ça, je suis heureux. Et si je suis heureux. , vous pouvez le voir dans ma pièce. «

Il est heureux alors. Ce n’est peut-être pas un grand pas en avant de suggérer que Joao Felix est actuellement le meilleur joueur d’Espagne et, comme le note Jota, l’héritier naturel du Portugal de Ronaldo. De gros mots peut-être, mais ils ne semblent pas être une telle exagération maintenant. Contre la Croatie demain soir, il devrait mener. Il appréciera cela aussi /

Deuxième meilleur buteur avec cinq buts en championnat, un derrière Mikel Oyarzabal, il a également trois passes décisives. Dans toutes les compétitions, il en a sept en 10 matchs. Contre Salzbourg, c’était celui qu’il n’a pas score – un coup de pied au-dessus de la tête contre la barre – c’était son meilleur effort, une prise de souffle audible à l’intérieur de l’arène vide. Comme s’il s’agissait des buts de toute façon; au lieu de cela, c’était ainsi qu’il dirigeait le jeu, s’élevant au-dessus des autres.

Felix célèbre après un but tardif du Portugal contre Andorre en amical la semaine dernière. C’est un autre marqueur de son amélioration en 2020. Carlos Rodrigues / .

Joao Felix allait toujours être un peu spécial. Il y a une raison pour laquelle l’Atlético a dépensé 127 millions d’euros pour lui, un record du club. Eh bien, il y a de nombreuses raisons, mais l’une d’entre elles est une qualité qui, selon eux, pourrait être générationnelle. Il a même été présenté comme un joueur de l’Atletico au musée du Prado – en substance, un artiste entouré d’artistes. « Il a de l’acné, mais le sérieux d’un homme adulte », a déclaré Jorge Valdano, voyant en lui un soupçon de Kaká précoce, le toucher doux d’un classique n ° 10. Un sondage dans le quotidien sportif Marca cette semaine a même demandé s’il était le joueur le plus talentueux du club. toute l’histoire.

L’homme qui l’a découvert a dit qu’il serait un futur vainqueur du Ballon d’Or, ce qu’il ferait, mais cela ne semble plus si ridicule. Et pourtant, il y a un an, cela aurait pu le faire. Douze mois plus tard, on a l’impression qu’il a trouvé sa place et qu’ils l’ont trouvé.

« C’est un bon début », a déclaré Joao Felix et « commencer » est le mot, bien sûr: il est encore tôt, bien sûr, et la progression peut ralentir ou s’arrêter complètement. L’élan peut être perdu, les moments disparus pour toujours. Les blessures peuvent tout gâcher et les équipes peuvent changer, les opportunités sont refusées. Mais il est déjà à seulement deux buts d’égaler son total de buts et de passes décisives pour l’ensemble de la saison dernière. « Il est clair qu’il y a de la croissance », a déclaré Diego Simeone.

À un niveau de base, il est naturel qu’il y ait une amélioration. Je suis arrivé à 19 ans, un gamin. Il n’avait passé qu’un an en tant que professionnel au Portugal. Un an plus tard, il est logique qu’il se soit mieux adapté à l’Atletico. Et pourtant, ce n’est pas seulement lui qui s’adapte; ce sont eux aussi. C’est un côté Atletico différent, conditionné et conditionné par lui, la dépendance mutuelle. La confiance aussi. Il y a un air de libération en lui, une liberté dans son football. C’est un processus mental; c’est aussi une mécanique. Et il se perpétue, la confiance et la contribution grandissent, un sentiment d’appartenance.

« Il est un fissure, pour jouer. Il est évident que lorsqu’il aura la liberté, ce qu’il obtient maintenant, vous verriez la classe de joueur qu’il est « , a déclaré Ángel Correa. » Nous savons qu’il est un joueur différent et plus il a le ballon, plus il est dangereux. va créer et ça va être bon pour l’équipe. «

Les choses changent à l’Atletico. Joao Felix en profite et cela leur profite à son tour. Au milieu de celui-ci, il devient comme une figure centrale, un leader, la responsabilité venant avec cette liberté. Atletico a déjà été ici – ces dernières années, l’idée d’évoluer vers quelque chose d’un peu plus expansif uniquement pour que ce processus bloque ou soit inversé est un thème récurrent – et il est donc logique de se méfier de tirer des conclusions. Pourtant, c’est une équipe plus désireuse d’avoir le ballon, jouant plus haut sur le terrain, moins encline à aller longtemps ou à chercher des contre-attaques et plus susceptible d’accumuler des joueurs autour de la zone adverse.

Même en formation, il y a un changement, plus l’intention de jouer à trois à l’avant. Les résultats le renforcent, les performances aussi: l’Atletico est la seule équipe invaincue en Espagne, à ne pas avoir été vaincue en plus de 20 matchs de championnat et ce n’est pas fini.

Felix a pris la responsabilité de tricoter l’attaque de l’Atletico cette saison, marquant cinq buts et récoltant deux passes décisives en sept matchs de Liga. Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

La structure changeante, dit Simeone, trouve ses racines dans l’arrivée de Luis Suarez. L’Uruguayen n’est pas un attaquant comme Morata ou Costa, et le manager de l’Atletico a expliqué comment cela modifiait toute la forme de l’équipe. «Tout cela est généré par Suarez», dit-il. « Luis a besoin de gens près de lui, pour vivre là où il peut blesser des équipes; l’équipe travaille pour trouver des moyens de faire la chose la plus difficile, qui est de marquer des buts. »

Ces personnes près de lui incluent Joao Felix et bien que Simeone l’ait encadré en termes d’aider Suarez, cela a également été bon pour la jeune star portugaise. Suárez ne donne pas seulement à Joao quelqu’un pour jouer, mais il occupe les défenseurs, les « réparant » et libérant de l’espace près de la zone. «Joao obtient la liberté de Suárez», dit Koke.

Il ne serait pas juste de regarder uniquement l’Uruguayen – Joao Felix était superbe en l’absence de Suarez à Osasuna et a publiquement exprimé à quel point il se combine bien avec Ángel Correa – mais le changement a entraîné un changement de position qui semble lui convient aussi: de jouer à droite, il est désormais plus souvent en avant, légèrement à gauche.

La confiance grandit, et la cohérence aussi. Tout comme le rythme de travail; il y a aussi des devoirs défensifs. Tout en le félicitant, la remarque de Saul à Oblak faisait allusion à ce sentiment qu’en interne, certains coéquipiers exigeaient plus souvent le meilleur de Joao Felix. Plus de caractère peut-être, plus de leadership, plus de volonté de les entraîner avec lui. Cette saison, alors que tous ces facteurs sont réunis, ils comprennent.

Les coéquipiers du Portugal voient Felix, à gauche, comme l’héritier naturel de Ronaldo, à droite, lorsque la star de la Juventus se retire de la scène. C’est aussi une comparaison juste. David S. Bustamante / Soccrates / .

Là où la saison dernière, on avait l’impression qu’il y avait de l’incertitude, comme si Simeone n’était pas toujours sûr, l’étreinte est plus complète maintenant. Joao Felix n’aime pas seulement jouer; il semble apprécier et assumer aussi la responsabilité, les demandes, embrassant son devoir de prendre en charge. Et de le faire de manière cohérente. Et quand un joueur talentueux est nourri, encouragé et réagit, quand lui et eux s’associent, tout le monde en profite.

« Contre Grenade, il était l’un des meilleurs, à Huesca [too], à Villarreal j’ai bien joué. Au Celta, il n’a pas produit de son mieux, mais il a bien terminé le match », a déclaré Simeone après cette superbe démonstration à Osasuna.

Interrogé sur la liberté de Joao, l’entraîneur a insisté: « Même le meilleur joueur du monde a sa place dans l’équipe. La liberté ne joue nulle part, c’est jouer là où vous pouvez être le plus important pour l’équipe. Quand Messi joue à droite, c’est parce que c’est bon pour l’équipe. Quand Ronaldo joue à gauche, c’est fondamental pour l’équipe. Les joueurs sont importants quand leurs coéquipiers le font. «

Et vous savez qu’ils le sont quand leurs coéquipiers le disent, surtout s’ils ne savent pas que vous écoutez. Parfois, pour tous les mots, toutes les analyses, les statistiques et les sentiments, le jugement le plus simple, le plus élémentaire et le plus direct de tous est le meilleur, s’il vient du bon endroit.

« Ma mère, il est bon », a déclaré Oblak.