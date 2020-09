Il est étrange de voir le terme «alternative» associé à un joueur du calibre et au programme de Luis Suarez. Mais pour la Juventus, à la recherche de l’héritier de Gonzalo Higuain et plus généralement d’un avant-centre international qui se marie au mieux d’un point de vue tactique avec Cristiano Ronaldo, c’est l’état de l’art aujourd’hui. Le premier choix d’Andrea Pirlo et de la direction de la Juventus reste Edin Dzeko, dont l’atterrissage reste lié à l’issue des négociations entre Rome et Naples sur l’axe Milik-Under-Riccardi, avec l’éventuelle inclusion d’autres acteurs pour joindre les deux bouts. Et justement en raison de cette situation délicate constituée d’un emboîtement économique sophistiqué, l’Inter a aussi rattrapé le capitaine Giallorossi en rencontrant son agent Silvano Martina.

LES COÛTS DE DZEKO ET SUAREZ – Des éléments à prendre en considération mais qui, du moins pour l’instant, n’affectent pas la pole position remportée par la Juve pour Dzeko, intrigué par le projet que le nouvel entraîneur de la Juventus aimerait construire autour de lui. Douze treize millions d’euros dans les caisses de Rome, un contrat de deux ans à 7,5 millions d’euros par saison, ce seraient les coûts de l’accord Dzeko, décidément moins chers que ceux qui impliqueraient une fente pour Suarez, officiellement en marge de la future programmation de Barcelone et de Ronald Koeman. Un salaire de 14 millions net par an et une prime de signature et des commissions totales de 15 à 20 millions, c’est ce que demandent le Gunslinger et son entourage pour se lancer dans une nouvelle aventure – le dernier d’une carrière glorieuse – ailleurs. Sans oublier le nœud de la résolution de sa relation avec le club Blaugrana, auquel l’Uruguayen est lié jusqu’en 2022.

DANGER PSG – Suarez a réagi impétueusement lorsque, avec un coup de téléphone d’une durée d’environ une minute, Koeman l’a informé qu’il ne pouvait pas faire partie du nouveau cours: sa demande de dissolution anticipée du cautionnement porte sur une indemnité de départ de 25 millions, un chiffre particulièrement important et qui risque de ralentir la négociation pour parvenir à un accord. C’est pourquoi la Juve, tout en vantant le troisième meilleur buteur de l’histoire de Barcelone, ne pense pas qu’il y ait actuellement de place pour accélérer. Et, en arrière-plan, faites attention aux mouvements du Paris Saint Germain qui, selon la presse espagnole, pourraient être le prétendant le plus sérieux pour le Pistolero. S’étant affranchi des salaires très lourds de Thiago Silva, le club vice-champion d’Europe dispose d’une plus grande liberté d’action et d’un allié dans son effectif comme Neymar, qui serait heureux d’embrasser un champion comme Suarez après l’aventure réussie avec le maillot barcelonais .