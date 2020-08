Avec le sacro-saint et la victoire bien méritée du Bayern Munich en Ligue des champions, la saison 2019/2020 s’est officiellement terminée, la plus compliquée de l’histoire du football. La victoire des Allemands place la Juventus devant une question importante: la politique de marché des dernières années a-t-elle été fausse? Oui, car cette fois, ce n’est pas une équipe avec un salaire plus élevé ou des investissements lourds sur le marché des transferts qui a gagné.. Non. Le gagnant était une équipe qui se concentrait pour la plupart sur un squelette composé de joueurs de leur propre nation accompagnés de jeunes talents et non seulement insérés au fil du temps avec une planification lente à moyen / long terme. Tout comme la Juve. À Berlin (l’équipe la plus forte de la Juventus de la dernière décennie), pour dire, la Juventus y est arrivée comme ça. Au fil des années, planifier la croissance constante d’un personnel grâce à l’inclusion de jeunes et de champions à chaque séance de marché.

JUSTE PLUS DE 30 – Depuis quelques années, la Vieille Dame a cessé d’être elle-même de ce point de vue. De moins en moins d’Italiens en rose (les rares restants sont pour la plupart vieux et usés), de moins en moins de jeunes sur lesquels bâtir l’avenir. Une armée de joueurs de plus de 30 ans à la dernière chance (all-in ou rien) avec des hyper-engagements à soutenir et difficile (pratiquement impossible) à placer à la sortie du projet. Une programmation à très court terme qui n’a absolument pas produit les résultats escomptés, voire absurdement les a dégradés de manière très claire. La Juventus au cours des 2 dernières années a gagné moins que les 7 années précédentes malgré un salaire total triplé en peu de temps. Ne pas souligner ce fait incontestable serait vouloir à tout prix se cacher la tête dans le sable comme des autruches.

EFFET RONALDO, POINT DE NON RETOUR? – Si le premier vrai coup anti-historique de la Juve a été l’achat d’un Higuain de 29 ans pour 94 millions d’euros (aujourd’hui pratiquement invendable à aucune équipe), l’achat de Cristiano Ronaldo à l’été 2018 a amené l’équipe de la Juventus à un point de non-retour, du moins à court terme. Rien à dire sur le phénomène portugais, champion et professionnel exemplaire, que son engagement mérite tout mais c’est tout le contour qui a maintenant pris un chemin gâté. Sans CR7 dans l’effectif, des salaires de 4 millions d’euros par an n’auraient jamais été accordés à des gens comme Danilo, ou 6 à Ramsey ou 7 à Rabiot. Le salaire moyen a augmenté de manière effrayante, obligeant maintenant, même à juste titre, Dybala à demander pratiquement le double de son salaire actuel pour se renouveler. La question que Paulo (avec son staff) se sera posée est aussi honnête «si Danilo gagne 4 et Adrien 7, combien dois-je prendre alors? Au moins 15 en proportion … « . Un cercle vicieux dont il sera difficile de sortir à court terme sans dommage. Khedira, Higuain, Danilo et bien d’autres montrent qu’il sera difficile de se débarrasser des anciens joueurs aux salaires monstrueux et tout cela affectera inévitablement le marché de la nouvelle Juve de Pirlo comme déjà fait en négatif pour Sarri. Il faut avoir le courage d’admettre, même publiquement, que nous avons commis une erreur sensationnelle ces 2 dernières années avec des retours insensés, des renouvellements fous et des achats « seuls ». Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il sera possible de revenir à la planification, comme l’a fait sagement le Bayern ces dernières années. Trop facile de le féliciter maintenant, pourraient penser, mais si un joueur comme Coman (certainement pas un phénomène comme Henry à regretter) peut devenir décisif même 4 ans après son achat, c’est parce que malgré les blessures et le manque de continuité il l’est encore un très jeune footballeur et quand vous avez du talent et de l’âge à vos côtés tôt ou tard dans la saison, la bonne opportunité se présente toujours. Le premier cycle européen de la Juve s’est terminé à Cardiff (avec la majorité des protagonistes sur le terrain qui auraient mérité le limogeage …): plus tôt cela sera accepté et plus tôt la Vieille Dame redeviendra une véritable protagoniste de la Ligue des champions. Sinon, nous continuerons de tout concentrer uniquement sur le talent phénoménal de Cristiano Ronaldo qui, pourtant, a déjà amplement démontré qu’il ne peut pas faire des miracles seul. Après tout, la différence entre le Real Madrid qui a remporté la Ligue des champions à répétition et la Juventus au cours des 2 dernières années est là, certainement pas dans la performance du phénomène portugais mais dans les 10 maillots restants attribués à chaque match par le manager de service à ses coéquipiers. L’équipe CR7 …

