La Juventus Women accueille un autre talent international: Lina Hurtig, une attaquante née en 1995, portera le maillot de la Juventus la saison prochaine. Il vient de Suède et portera le maillot numéro 17.

Élevée à Avesta AIK, un club de la ville du même nom, elle a fait ses grands débuts à 15 ans, en 2011, avec Gustafs GoIF, en troisième championnat suédois, marquant 14 buts en 20 matchs. Marquez plus qu’assez pour gagner Damallsvenskan, l’équivalent de notre Serie A en Suède, avec le maillot d’Umeå IK, un club avec sept ligues suédoises et deux Ligue des champions au tableau d’affichage. Il a porté les couleurs jaune et noir jusqu’en 2016, disputant 88 matchs et marquant 24 buts en championnat. En 2017 commence l’aventure avec Linkopings, avec laquelle il remporte également le championnat la même année. Maintenant Juventus, leur première aventure à l’étranger, mais déjà avec beaucoup d’expérience internationale derrière eux.

Même en équipe nationale, en fait, Lina a pu aller de l’avant. En 2012, avec l’équipe de Suède des moins de 19 ans, avec qui il a disputé 30 apparitions, à l’âge de 16 ans, il a remporté le Championnat d’Europe en Turquie, faisant ses débuts avec l’équipe nationale senior en novembre 2014, lors du 1-1 contre le Canada. Depuis, 31 apparitions. Il faisait partie, avec Linda Sembrant, qui se retrouvera en noir et blanc, également dans la sélection qui s’est classée troisième à la Coupe du monde 2019 en France, marquant un but contre Thaliandia. Son quatrième en équipe nationale, le cinquième contre la Slovaquie en octobre dernier.

Le meilleur 📸 de la 1️⃣ ° journée de Lina Hurtig en tant que Bianconera! 😎 ➡ https://t.co/PL65mpiGHx#ForzaJuve pic.twitter.com/TBxwcUFNcn – Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 31 août 2020

