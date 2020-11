Harry Kane était le héros de Tottenham alors que son dernier coup de tête a scellé une victoire 1-0 contre une équipe animée de West Bromwich Albion et a envoyé les Spurs en tête de la Premier League avec trois matchs des matchs du week-end à jouer.

Le but du capitaine anglais à la 88e minute s’est avéré être le seul du match, l’équipe de Jose Mourinho ayant remporté sa première victoire aux Hawthorns depuis janvier 2015.

Pour être honnête envers les Baggies, les choses auraient pu être différentes car les hôtes ont produit une performance inspirée dans laquelle ils ont pris le contrôle de grands sorts – en particulier dans la première moitié – mais ils n’ont pas pu trouver un moyen de dépasser Hugo Lloris et les Spurs ont tenu leur nerf tard pour réclamer trois gros points.

Positifs

Lorsque les visiteurs ont pu augmenter le rythme, ils ont vraiment commencé à paraître dangereux. Kane a de nouveau été le créateur des meilleures ouvertures des Spurs dans une performance brillante qui l’a vu atteindre 150 buts en Premier League. Son côté a également enregistré une rare feuille vierge.

Négatifs

Cela s’est avéré un match difficile pour les Spurs au fil des ans et ils étaient au deuxième rang pour les grands sorts dans un concours animé qui, un autre jour, aurait bien pu aller dans l’autre sens.

Note du manager sur 10

José Mourinho, 7 ans – Mourinho n’a apporté qu’un seul changement à l’équipe qui a battu Brighton, Gareth Bale remplaçant Erik Lamela pour son premier départ en championnat depuis son retour aux Spurs. Les visiteurs n’étaient pas à leur meilleur, mais finalement Mourinho a mis fin à son 50e match en tant que patron des Spurs bien placé.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Hugo Lloris, 6 ans – Il aurait pu être beaucoup plus occupé si West Brom avait montré plus d’assertivité devant le but et, bien que bien battu par l’effort de Conor Gallagher à distance, il a produit un superbe arrêt à une main pour écarter l’effort de Darnell Furlong.

DF Matt Doherty, 7 ans – La forme de l’Irlandais l’a finalement vu fixer un point de départ régulier et il a produit un autre bon affichage ici qui comprenait une collection d’en-têtes importants et une aide calculée qui pourrait s’avérer d’une importance énorme.

DF Toby Alderweireld, 6 ans – Produit un blocage colossal lorsque la balle est tombée gentiment pour Gallagher et il a montré une superbe conscience à nouveau quelques instants plus tard, jockey habilement Karlan Grant avant de repousser son centre derrière.

DF Eric Dier, 7 ans – Peut-être coupable d’une mauvaise communication avec Alderweireld alors que Grant s’est mis entre les défenseurs centraux pour jeter un coup d’œil large de la tête, mais Dier a montré beaucoup plus de conviction avec sa propre tête pour hochement brillamment la croix de Robinson sur la ligne.

DF Sergio Reguilon, 8 ans – Il a eu la chance de voir Grant confondre sa tête après avoir laissé trop de place à Furlong pour fouetter un centre fantastique, mais l’Espagnol implacable a appuyé de plus en plus fort après la pause alors qu’il essayait de relancer son équipe dans la vie et a produit des interventions vitales à l’autre extrémité.

Harry Kane a marqué son 150e but en Premier League pour sceller la victoire de Tottenham à West Brom. .

MF Moussa Sissoko, 6 ans – Un affichage plus silencieux du milieu de terrain, qui a nourri Doherty à droite à plusieurs reprises, mais a été remplacé après la pause alors que Tottenham cherchait un gagnant.

MF Pierre-Emile Hojbjerg, 7 ans – Parlez d’un grand danois. Il offre tant de protection aux défenseurs des Spurs et il était fréquemment à nouveau dans des batailles, y compris un dégagement de tête imposant après que sa connexion initiale soit allée vers le ciel.

MF Tanguy Ndombele, 6 ans – Il est venu à deux reprises désespérément près d’une aide sublime lorsque son excellent contrôle de la poitrine a été suivi d’une mise à pied intelligente de Son, avant qu’une croix basse pétillante à la fin de la première mi-temps ne trouve presque Harry Kane.

MF Gareth Bale, 6 ans – C’était le premier départ du Gallois en Premier League depuis son retour à Tottenham, mais les chances étaient rares, car les hôtes ont forcé les Spurs à revenir sur le pied arrière. Malgré cela, il était à quelques centimètres de regrouper la croix levée de Kane sur la diapositive.

MF Son Heung-Min, 6 ans – A eu du mal à reproduire sa netteté habituelle. Il a fait de son mieux pour créer des ouvertures dans un Baggies résilient à quatre arrière, mais il a montré une hésitation inhabituelle lorsqu’il était net au but, ce qui a permis à Ajayi de précieuses secondes supplémentaires pour sauver la situation.

FW Harry Kane, 8 ans – Bien qu’il ait commencé aux côtés de Bale, Kane a fait la une des journaux. Il était à nouveau au cœur des moments les plus brillants des Spurs et a finalement été récompensé pour ses efforts lorsqu’il a soulevé sa tête tardive sur Sam Johnstone avec le gardien pris dans deux esprits.

Substituts

MF Giovani Lo Celso, 6 ans – Il a gaspillé une énorme chance quelques secondes après son introduction quand il a frappé largement, mais en toute honnêteté, c’était difficile à frapper la première fois.

FW Lucas Moura, NR – N’a pas eu trop de temps pour avoir un impact, mais il a produit quelques demi-dégagements importants qui, à tout le moins, ont absorbé de précieuses secondes.

FW Carlos Vinícius, NR – Il a apporté un double changement alors que Mourinho a tout jeté au match et il est venu si près d’ouvrir le score, mais son faible effort sur la rotation a été compensé par un fantastique arrêt de Johnstone.