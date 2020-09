La plupart des footballeurs évitent les comparaisons avec les plus grands mais pas Harry Kane. L’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre s’est constamment jugé contre les deux meilleurs joueurs de cette génération, et peut-être de tous les temps: Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Un rappel de cela est venu dans le premier épisode de la série documentaire «Tout ou rien: Tottenham Hotspur» d’Amazon lorsque Kane s’est assis avec Jose Mourinho pour leur première rencontre en tête-à-tête dans le bureau du directeur.

« Quand vous êtes dans un club comme Tottenham, bien sûr, nous avons bien fait, personnellement, j’ai bien fait mais je veux être … Ronaldo et Messi », a-t-il dit en tenant une main tendue au-dessus de sa tête pour indiquer le niveau élevé qu’il veut atteindre. C’est un refrain familier de Kane et qui a été présenté pendant des années comme une admirable aspiration, un exemple de l’éthique de travail inlassable et du professionnalisme qui le conduit à travers l’adversité jusqu’au sommet du sport.

Quelle ironie que dans un pays qui a l’habitude de pousser les joueurs sur un piédestal à un âge prématuré, le capitaine anglais invite à un tel examen par sa propre attitude intrépide. Cependant, Kane a maintenant 27 ans. À cet âge, Messi était déjà devenu le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone et a remporté 20 grands honneurs de club, tandis que Ronaldo avait passé quatre ans en tant que footballeur le plus cher du monde après son déménagement de 80 millions de livres de Manchester United à Le Real Madrid avec 10 grands honneurs de club à son actif.

Kane occupe la troisième place sur la liste des objectifs en carrière de Tottenham et possède deux médailles finalistes. Ce n’est pas pour dénigrer à quel point un joueur Kane est devenu bon, mais si son objectif de rejoindre le panthéon des plus grands de tous les temps doit être réalisé, cette saison est tout simplement la plus grande de sa carrière de loin.

Les Spurs sont confrontés à une tâche toute puissante pour prouver qu’ils sont capables de se battre pour le titre de Premier League. La campagne se terminera par un championnat d’Europe retardé, au cours duquel Kane dirigera une équipe d’Angleterre avec une chance en direct d’un premier succès de tournoi en 55 ans.

Le moment est venu de passer à l’action.

L’argument de vente de Jose Mourinho à Kane lors du remplacement de Mauricio Pochettino était d’accentuer la réputation mondiale de l’ancien patron de Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid et Manchester United dans le match.

« Le monde regarde le football anglais avec un respect incroyable, mais ils pensent toujours que les stars du football appartiennent à d’autres pays », a-t-il déclaré à Kane. « Et je pense que nous devons aussi construire votre statut dans ce sens. Mon profil, je suis un peu ça en tant que coach. La réalité est que ma dimension est universelle et en étant avec moi, je pense que je peux aider. »

Harry Kane a marqué en moyenne 23 buts en championnat au cours des six dernières saisons, mais à ce stade, Kane et Tottenham n’ont pas d’argenterie à montrer. Photo de Marc Atkins / .

Kane est déjà mondialement reconnaissable à son statut d’attaquant de premier plan en Premier League et de capitaine de l’Angleterre. Son record national – 143 buts en 210 matches de championnat – est le produit d’une remarquable constance rendue plus louable par les obstacles qu’il a surmontés pour s’établir. C’est déjà un individu hautement commercialisable, mais la richesse matérielle à elle seule ne le motive pas. Et en tout cas, il ne manque qu’une chose, un ingrédient supplémentaire qui peut le propulser dans les plus hauts échelons où il aspire à exister: les trophées.

En ce sens, Kane incarne la situation de Tottenham en tant que club: ils ont progressé bien au-delà des attentes, se sont révélés capables de rivaliser avec les meilleurs mais n’ont rien de tangible à montrer. La nomination de Mourinho a été conçue pour résoudre ce problème. Le président Daniel Levy avait ses désaccords avec Pochettino – malgré les démentis publics du premier – mais il est sincère lorsqu’il suggère qu’il a limogé à contrecœur l’Argentin en novembre dernier.

Pourtant, ce découplage maladroit est venu l’occasion de nommer un gagnant de bonne foi. Mourinho peut faire face à des accusations selon lesquelles il est une couleur éclatée ces jours-ci, mais son CV reste l’envie de la plupart des autres. Le patron portugais a rapidement cherché à embrasser Kane dans la conviction compréhensible qu’il ne pourrait presque certainement pas réussir aux Spurs sans lui.

Il y avait un sentiment qu’un cycle s’était terminé avec le départ de Pochettino, un sentiment encore accéléré par Christian Eriksen puis Jan Vertonghen à la recherche de nouveaux pâturages. L’importance talismanique de Kane n’a fait que croître entre-temps. Le perdre ne serait rien de moins qu’un désastre, une déclaration accablante du meilleur joueur du club selon laquelle ils sont tout simplement incapables d’atteindre le sommet. Mourinho est peut-être encore un rendez-vous relativement nouveau, mais l’horloge tourne déjà.

Kane a fait la une des journaux lors d’une session de questions-réponses sur Instagram environ une semaine après le verrouillage du Royaume-Uni en mars.

« Je ne suis pas quelqu’un pour rester là-bas pour le plaisir », a-t-il déclaré à propos de Tottenham, parmi un sentiment équilibré de concilier ambition personnelle et loyauté professionnelle.

Lockdown a été une période de réflexion pour tout le monde et Kane n’est pas différent. Il est apparu cette semaine dans les docuseries d’Amazon qu’avant cette période de questions, l’attaquant avait déjà commis son énigme devant la caméra.

Jose Mourinho est-il l’homme pour amener Tottenham au niveau supérieur et un premier trophée en 12 ans? Photo de RICHARD HEATHCOTE / POOL / . via .

« Ce qui est effrayant, c’est que ça va si vite », a-t-il déclaré au début de sa rééducation suite à une blessure aux ischio-jambiers subie le jour de l’an. « Les saisons passent si vite, le temps passe si vite. J’ai 27 ans en été et j’ai l’impression de commencer l’année dernière. C’est le problème: quand on est si non-stop, on n’a pas le temps pour tout traiter. C’est « sur le suivant, sur le suivant ». Et puis tout à coup, vous arrivez à 32, 33 vous pensez « il ne me reste pas trop de temps. » «

Le sentiment qui l’accompagne de rattraper le temps perdu est sans aucun doute dû au parcours du circuit qu’il a enduré à l’équipe première des Spurs, via des périodes de prêt peu propices à Leyton Orient, Millwall, Norwich City et Leicester City. Kane n’aimerait rien de plus que d’achever ce voyage en remportant des honneurs majeurs avec Tottenham – en 2018, il a signé un contrat de six ans d’une valeur de 200000 £ par semaine pour faire exactement cela – mais les doutes sur la possibilité de se développer. toujours plus fort.

Chelsea a investi massivement pour combler l’écart avec Liverpool et Manchester City, tandis que Manchester United et Arsenal montrent des signes de régénération prometteuse. United, sûrement, dépensera à nouveau avant que la fenêtre ne se ferme.

Pendant ce temps, Levy a astucieusement restructuré la dette créée par la construction de son superbe stade d’un milliard de livres sterling, mais il a été le premier président de la Premier League à mettre en garde contre l’impact financier du COVID-19. À ce stade, personne ne se fait d’illusions sur le fait que les Spurs peuvent dépenser beaucoup pour accélérer leur assaut.

Les compétitions nationales de coupe et la Ligue Europa offrent les meilleures chances de gagner de l’argenterie, mais ce ne sont que des tremplins. De nombreux fans des Spurs peuvent avoir envie d’argenterie de n’importe quelle description après 12 ans sans trophée, mais Kane veut les médailles des vainqueurs de la Premier League et de la Ligue des champions.

Rappelez-vous, il se juge contre les gagnants en série des plus gros prix du jeu de club. Après avoir révélé qu’il avait embauché un chef personnel en octobre 2017 pour optimiser son apport nutritionnel, Kane a déclaré que c’était parce qu’il voulait que «chaque jour compte» dans sa tentative de rivaliser avec Ronaldo et Messi. Ce sont maintenant ses années de pointe sur le plan physique, les prochains Euros et Coupe du Monde l’apothéose théorique de sa carrière internationale.

Kane est celui qui veut se hisser au plus haut niveau possible. Le problème est que si Tottenham ne met pas fin à l’attente des honneurs cette saison, il finira peut-être par vouloir se rendre dans un autre club qui le pourra.