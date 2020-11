L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a déclaré que Jurgen Klopp n’obtient pas le crédit qu’il mérite pour la transformation de Liverpool.

Carragher, qui est le deuxième joueur le plus ancien de Liverpool, a ajouté que même s’ils ne sont pas l’équipe la plus excitante du club, ils sont plus impitoyables que les équipes précédentes.

«Le travail que Jurgen a accompli est incroyable», a déclaré Carragher au Daily Mail.

« Je pense que c’est mieux que ce qu’on lui attribue. Quand il est arrivé, je ne pense pas que les autres meilleurs clubs – {Manchester]City, Jose [Mourinho] à [Manchester] Uni, [Mauricio] Pochettino à Tottenham, [Arsene] Wenger à Arsenal – était même inquiet pour Liverpool. Ils étaient juste considérés comme une équipe qui pourrait se classer parmi les quatre premiers.

« Les gens parlent du célèbre modèle de comité de transfert de Liverpool, et ne vous méprenez pas, ils ont fait un excellent travail. Mais le plus important pour moi n’est pas seulement d’acheter des joueurs, mais ce que vous faites lorsque vous les obtenez.

« À quelle fréquence Klopp achète-t-il un joueur sans le mettre directement dans l’équipe et [instead] les modeler à sa manière. Ce n’est pas un hasard si un pourcentage élevé des transferts de Liverpool fonctionne, et je pense que cela revient en grande partie à Klopp. «

Klopp a guidé Liverpool vers son premier titre de Premier League en 30 ans, mais Carragher a déclaré que cela ne faisait pas nécessairement d’eux l’équipe la plus excitante que le club ait jamais eue.

« Si vous revenez à l’époque où Philippe Coutinho était dans l’équipe et à la première saison de Mohamed Salah [2017-18], c’était probablement l’équipe la plus excitante à regarder. Mais cette équipe n’a pas non plus pu gagner la ligue « , a-t-il ajouté. » Dans les premières années de Klopp, le football était incroyable.

« Le football était exaltant. Maintenant, il est plus machine et impitoyable. Les équipes de Liverpool des années 70 et du début des années 80 étaient probablement aussi plus comme des machines, implacables et parsemées de morceaux de grandeur.

«Je pense en fait que cette équipe actuelle est plus proche de ces équipes qu’elle ne l’est [Kenny Dalglish’s] Liverpool de la fin des années 80. «