Les managers de Premier League ont rendu hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans des suites d’une crise cardiaque à son domicile.

Le président argentin Alberto Fernandez a confirmé trois jours de deuil national après la nouvelle.

Le patron de Liverpool Jurgen Klopp, s’exprimant avant le match de son équipe contre Brighton samedi, a déclaré: « Le meilleur de ma vie. Peut-être que ce n’est plus juste parce que j’ai vu Cristiano. [Ronaldo] et Lionel [Messi] plusieurs fois maintenant aussi. Dans ma propre carrière de joueur, il a été le joueur hors pair.

«Sa vie, je pense, montre à quel point la vie peut être agréable et difficile lorsque vous êtes un footballeur de classe mondiale.

« Je l’ai rencontré une fois. Pour un joueur de mon niveau, le rencontrer, c’était comme rencontrer le pape. »

La légende argentine Diego Maradona est décédée mercredi à son domicile près de Buenos Aires des suites d’une crise cardiaque. Lire la suite.

Le manager de Leeds, Marcelo Bielsa, a également rendu hommage à son compatriote.

Il a dit: « Il était pour nous, et continuera d’être, une idole. Étant donné qu’il n’est plus ici avec nous, nous apporte une grande tristesse. Ayant perdu une idole, c’est quelque chose qui nous fait nous sentir faibles.

« Maradona était un artiste. Pour donner un exemple qui se démarque: les chansons écrites sur lui sont extraordinaires et j’ai lu 10 textes après sa mort qui ont été émouvants.

« Je ne me souviens pas où j’étais [when I watched the ‘Hand of God’ goal] mais l’expression d’une œuvre d’art est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre à trop de choses. Quand vous voyez une belle église, vous êtes repris, c’était un sentiment similaire que j’ai eu lorsque Diego a marqué. «

Le gouvernement argentin a confirmé que le corps de Maradona reposera en l’état au siège du gouvernement Casa Rosada et qu’il aura des funérailles nationales.

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a ajouté à quel point Maradona était important pour la ville de Naples. Ancelotti a été manager de Naples pendant la saison 2018-19.

« Maradona était un joueur fantastique, le meilleur joueur de la planète à l’époque. Il est venu à Naples et Naples est devenu l’adversaire le plus coriace quand j’étais avec Milan », a-t-il déclaré.

«J’ai joué contre lui beaucoup de fois – parfois je n’ai pas pu l’arrêter. J’ai essayé de le frapper, parfois, mais il était tellement, tellement fort et tellement rapide. J’ai des souvenirs fantastiques de lui.

«À la fin de notre carrière, je l’ai rencontré deux ou trois fois. C’était un gars vraiment drôle, un homme vraiment bien. Bien sûr, il avait une vie très intense. Mais il était – et sera toujours – un légende du football.

« Napoli aime Maradona. Avec Maradona, ils ont connu la meilleure période de l’histoire du club. Maradona a amené les supporters de Naples au paradis. »

« Vous ne pouvez pas dire qui était le meilleur, Maradona ou Pelé, mais ce sont tous les deux des légendes. Ils ont aidé le football à être plus important dans le monde. »

Des milliers d’Argentins ont honoré Maradona jeudi lors d’une veillée publique organisée au palais présidentiel de la Casa Rosada à Buenos Aires.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que Maradona était le plus grand joueur de football de tous les temps.

« Ce fut un jour triste; pour moi, Diego Maradona sera toujours le meilleur joueur que j’ai vu en direct », a déclaré Solskjaer. « Un gars avec un talent incroyable sur le terrain, un sourire toujours quand vous le voyez. Pour moi, il sera le meilleur qui ait jamais joué au football. »

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a également rendu hommage à l’ancien n ° 10 argentin.

« C’était le joueur sur la scène mondiale qui m’a fait tomber amoureux du jeu. J’ai eu la chance de le rencontrer très brièvement, c’était un dieu du football et c’est très triste », a-t-il déclaré.

Graham Potter, manager de Brighton: « Il était et est toujours une figure emblématique du football. Je me souviens de l’avoir vu lors de la Coupe du monde 1986 et ce fut une expérience incroyable à 11 ans.

« C’était comme voir le football d’une manière complètement différente. Il était incroyable et bien sûr, les pensées vont à sa famille. Quelle vie il a menée, quelle légende il est. »

Le manager de Newcastle, Steve Bruce: « Chaque fois qu’il passait à la télé et à n’importe quel match auquel il participait, je me mettais à l’écoute pour le regarder. C’est une tristesse que nous ayons perdu un grand, grand footballeur. Maradona était tout simplement la meilleure. »