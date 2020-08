La nouvelle saison de la Naples vient de commencer comme d’habitude avec la retraite de Castel di Sangro et, bien sûr, la conférence de presse classique pour présenter la saison. Le président de la société Aurelio s’est présenté devant les micros De Laurentiis, M. Gennaro Gattuso, le directeur sportif Cristiano Les articulations, le maire de la ville hôte Angelo Caruso et même le gouverneur de la région des Abruzzes Marco Marsilio. Un invité d’honneur était également présent … le Coupe d’Italie a gagné aux tirs au but il y a quelques semaines contre Juventus. Voici un résumé de la conférence.

Les paroles des protagonistes

Angelo Caruso, maire de Castel di Sangro: «Napoli est l’hôte à Castel di Sangro. C’est une réalité qui se consacre. Nous sommes heureux que Gattuso soit de retour comme Zambrotta et Ambrosini: les grands champions du passé. Nous sommes heureux d’organiser cet événement teinté de bleu. Les Abruzzes seront présents à tous les matches de Naples, à domicile et à l’extérieur. Nous sommes très heureux d’être les invités d’un club aussi important « .

Marco Marsilio, gouverneur de la région des Abruzzes: «Heureux d’accueillir autant de fans à Castel di Sangro malgré Covid-19. Non seulement les Italiens mais aussi de nombreux étrangers sur notre territoire. L’année dernière, je suis allé à Dimaro et les habitants des Abruzzes ont regardé ces images avec envie, mais maintenant avec grand plaisir. Les Abruzzes se révèlent être une région digne et peuvent accueillir l’une des équipes les plus importantes au monde. Je remercie le ministre de la Santé pour le protocole qui a permis la meilleure organisation possible de l’événement. L’accord est d’une durée de 6 ans, renouvelable (donc 12) pour devenir la deuxième maison de Naples « .

Cristiano Giuntoli: « Heureux de l’accueil des fans d’Azzurri. Ce n’est pas facile de déplacer des supporters comme les nôtres. Des installations du plus haut niveau et une grande disponibilité de la part de tous. Nous voulons forger une collaboration forte et durable ».

«Boga ou Under pour le post-Callejon? Sur un plan universel, Jose était unique. Gattuso devra laisser de l’espace à des joueurs comme Politano, il saura trouver le bon chemin. Ils défendent moins mais poussent plus. Au cours de ces 2 années nous avons beaucoup changé par rapport à l’équipe historique de Sarri, qui était toujours la même, après un point d’arrivée bas nous avons pris l’entraîneur avec le plus de caractère de tous et mon souhait n’est pas pour un achat ou un autre … nous l’avons fait. 40 points dans un groupe, beaucoup d’équipes ne les ont pas marquées depuis des années, puis on construit un autre cycle important sur les motivations ».

Gennaro Gattuso: « Le 4-0 avec l’équipe des moins de 21 ans contre l’Ecosse à Castel di Sangro? Je m’en souviens bien. Surpris de voir autant de fans d’Azzurri depuis hier. Beaucoup de chaleur et de passion pour l’équipe. Il y a de belles installations et trois terrains de football. La responsabilité d’entraîner Napoli dès le début de la saison? Je suis né avec des responsabilités, entraîner Napoli est un grand engagement. Je n’ai peur de rien, nous devons travailler aussi dur et nous améliorer que l’an dernier. «

«Osimhen? Avec lui, nous avons la possibilité de jouer moins par le bas, de chercher trois contre trois, deux contre deux plus rapidement. Aujourd’hui, l’équipe est très forte et compétitive. Sans fans, ce n’est pas la même chose. Je suis content de ce que fait le club, ce que j’aime c’est le coaching. Un autre sport a été joué pendant 45 jours. Le plus important est que l’année prochaine, nous devrons faire le moins de dégâts possible. La différence sera faite par le personnel médical et technique. Il y a eu peu de repos et dans 4-5 jours les joueurs repartiront avec les équipes nationales et ce n’est pas un avantage. «

«J’ai beaucoup de joueurs offensifs puissants, pas seulement Mertens et Osimhen, où mettez-vous Insigne? Il y a aussi Lozano qui fera certainement plus la saison prochaine, nous avons différentes solutions en tête, moi et le personnel, nous devons penser à l’équilibre, la couverture doit bien couvrir le lit. «

L’importance de la mentalité? Avec le personnage seul, vous pouvez gagner quelques parties, vous devez être fort, complet. On parle toujours du marché des transferts, mais un joueur doit y croire, être seul s’il est à 100% avec le cœur et la tête, on ne peigne pas les poupées, on travaille dur et ça demande un sentiment d’appartenance. S’il n’y a plus de désir, rien ne peut être donné, je veux que des personnes motivées lèvent la barre. Après la Coppa Italia, nous étions déjà en Europe, j’étais empoisonné, je voulais monter la barre là-bas, nous avons lancé un match à Barcelone, ils n’allaient pas très bien, nous avons également commis une erreur de personnalité. Il faut partir de 1 ‘, pas après 3 gifles, c’est le pas. «

«Qu’est-ce que j’attends de moi? Rien, j’espère bave le moins possible. J’attends beaucoup de l’équipe, il faut travailler dur et être lucide. La cible? Il faut viser la Ligue des champions, c’est la patrie de Naples. Nous devons nous concentrer sur cela, nous devons travailler sur la tête et la performance, nous voulons terminer dans le top quatre ».

Aurelio De Laurentiis: «Le président de la région des Abruzzes et le maire ont tenu leurs promesses et ont fait un excellent travail, des choses difficiles à faire ailleurs. La Région a donné un signal important concernant les supporters à assister aux entraînements et à pouvoir voir les matchs. Il n’est pas exclu que dans les prochains jours, le nombre de fans pour les concerts et les installations augmente. «

«Je suis un showman, en ce qui concerne le changement de format du championnat, cela concerne la Fédération de football. Après le 31 août, nous en entendrons parler. Nous ne devons pas saisir les nouvelles comme si elles étaient un mal, mais quelque chose d’innovant. Ils réparent le coup. Futur? Jouer tous les 3 jours, les stades fermés, risque d’être un non-football. Nous ressemblons à des acteurs engagés pour jouer une pièce. Et qui a écrit cette pièce, Ceferin? Travaillons-nous pour lui ou travaille-t-il pour nous? Le football européen doit-il tout casser pour respecter ses dates européennes? Ce que Ceferin n’a pas compris, c’est qu’il faut beaucoup de respect pour les fans. «

« Le marché? Si nous tirons une ligne et additionnons les achats de la dernière retraite, nous dépassons les 300 millions, en ce moment nous avons 35 joueurs et Petagna est absent, qui était positif à cause de son frère. Ce serait 36, ce devrait être 25 au maximum, il y a 11 éléments redondants. Il faudra que ce soit Gattuso pour évaluer, si ce marché devait rester raréfié, alors il ne faudrait même pas vendre les gros coups, nous ne ferons pas de campagne de vente, il me semble que j’ai des vautours dans les airs qui n’attendent presque plus de se précipiter, nous avons une armure impénétrable, nous ne penserons sûrement pas à des prix confortables pour eux. J’espère que toutes les cessions effectuées l’autre année se réaliseront, avec les 4 milliards de rouges en Serie A. «

«C’est un marché d’attente, je n’ai réussi à avoir qu’une semaine de plus, pour moi on n’aurait pas dû partir avant octobre, toute la possibilité de combattre Covid aurait été modulée. Comment allons-nous passer d’une région à l’autre? Les épidémies recommenceront-elles? Personne ne nous a compris, pas même la CTS, les scientifiques, l’Amérique est dans des conditions désespérées. Lorsqu’un gouvernement ne parvient pas à dire qu’aucun Italien ne quitte l’Italie et qu’aucun étranger ne quitte son pays. Nous avons rempli les discothèques, à Capri j’ai pris 3 bains en 2 mois, j’étais fidèle et très stricte avec tous ceux qui venaient me voir. «

«C’est une responsabilité irresponsable du gouvernement, derrière il y a 4 milliards de dettes pour les équipes italiennes de football 2019-20. J’attends Gravina, ce serait bien d’avoir une table ronde avec lui, on ne peut pas toujours aller au sacrifice total. Est-ce une industrie ou est-ce un jeu? Pour moi, c’est une industrie et, par conséquent, elle doit être protégée. Le match triangulaire avec Castel di Sangro et L’Aquila et le match contre Teramo montrent qu’il y a notre volonté d’aider le territoire ».

«Koulibaly partira-t-il? Il devrait demander à United, City et Paris Saint Germain qui ont les moyens de ramener Kalidou à la maison. Je peux vous dire que Zielinski a renouvelé ».

Droits TV? 2 autres fonds ont été ajoutés et ils feront une proposition unique, puis d’autres sont apparus à l’horizon, toujours des fonds, qui ne veulent pas de la société médiatique de la Ligue, mais aident également le football napoli en obtenant un x du profit au-delà d’un certain chiffre d’affaires, puis l’Infront habituel et d’autres qui sont soutenus par certains, ma vision était de tout moderniser et de faire une gouvernance professionnelle en supprimant l’assemblée de la Lega de tout renverser à chaque fois, établissant le programme pour les 6 prochaines années et 15 milliards et demi étaient sortis . Beaucoup de joueurs rusés jouent sur la division entre les propriétés, ils ont mal joué, ils en ont profité. Il nous manque au moins 1 milliard de parts de droits TV de plus que ce que nous obtenons ».

«Qu’est-ce que j’attends du monde de l’arbitrage dans cette nouvelle saison? La question doit être posée à ceux qui gouvernent les arbitres. Certains arbitres, même s’ils se trompent, leur donnent la finale de la Ligue des champions à l’arbitre. De quoi parle-t-il … «