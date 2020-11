La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez consulter les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Le Barça envisage le remplacement de Pique

Marca rapporte que Barcelone envisage de signer un remplaçant à long terme pour Gerard pique suite à sa dernière blessure au genou.

Le défenseur vétéran semble sur le point de rater plusieurs mois d’action après avoir été abattu lors de la défaite 1-0 du Barça contre l’Atletico Madrid samedi et, par conséquent, le média espagnol suggère que l’équipe de Ronald Koeman plongera dans le marché des transferts en janvier pour trouver un nouveau défenseur central.

Pique a été au cœur de la domination de Barcelone au cours de la dernière décennie, mais, avec des personnalités comme Xavi, Andres Iniesta et peut-être même Lionel Messi passant à de nouveaux pâturages, le joueur de 33 ans semble être le dernier. Blaugrana la légende est dirigée vers la sortie.

Koeman a déjà connu une crise de blessures défensives pendant son mandat au Camp Nou, et maintenant de grandes questions devront être posées alors que le Barca compte les minutes jusqu’à ce que la fenêtre de janvier soit ouverte.

09h17 GMT: Luis Suarez a confiance en son ami et ancien coéquipier Lionel Messi va changer les choses après que le capitaine de Barcelone a déclaré la semaine dernière: « Je suis fatigué de toujours être le problème avec tout ce qui se passe dans ce club. »

Messi répondait aux commentaires selon lesquels il avait trop de contrôle au Barca et n’avait pas aidé Antoine Griezmann à s’installer au club.

Suarez a passé six ans à jouer aux côtés de Messi au Barca, au cours desquels il a remporté 12 trophées, dont la Ligue des champions en 2015 et quatre titres de la Liga.

« De toute évidence en tant qu’ami et [former] coéquipier de Leo, cette situation me fait mal, « Suarez, qui a été exclu de la victoire 1-0 de l’Atletico contre le Barca samedi, a déclaré à Punto Penal (https://www.youtube.com/watch?v=tXhAyi7IW6c). » Je ‘je m’inquiète pour lui en tant qu’être humain mais je sais qu’il est capable d’avancer et de renverser la situation. «

Ale Moreno décrit les scénarios dans lesquels Lionel Messi resterait ou quitterait Barcelone après la saison.

08h33 GMT: Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, ne doute pas que Cristiano Ronaldo achèvera son contrat avec les géants turinois.

Les informations se sont intensifiées la semaine dernière selon lesquelles la Juve cherchait à vendre Ronaldo l’été prochain afin d’équilibrer ses comptes, et que Ronaldo a ouvert la porte à un éventuel retour au Real Madrid.

Lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo restera à la Juve au-delà de cette saison, Paratici a déclaré ce week-end: « Son avenir est avec nous, je peux vous assurer. Il y a des rumeurs de transfert tous les jours et des joueurs qui sont liés à différents clubs mais nous ne payons pas beaucoup. attention à cela. «

Le contrat de Ronaldo expire en juin 2022 mais, selon les rapports, la Juve est impatiente de récupérer une partie des 100 millions d’euros qu’ils ont payés au Real Madrid et, surtout, de retirer son salaire de leurs livres. Ronaldo, 35 ans, gagne 31 millions d’euros par saison.

08h00 GMT: Milieu de terrain espagnol Isco ne va nulle part, selon l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane.

Isco a fait sept apparitions dans toutes les compétitions pour Los Blancos, plus récemment en tant que remplaçant lors du match nul 1-1 de samedi à Villarreal, et a commencé trois fois cette saison.

Brand a rapporté qu’Isco avait déjà informé le Real Madrid et Zidane de son souhait de quitter le club dans la fenêtre de transfert hivernale à la recherche d’un temps de jeu régulier et que le club était prêt à autoriser le joueur à partir.

Lorsqu’on lui a demandé si Isco, qui avait remplacé à Villarreal, avait demandé à quitter le club, Zidane a répondu: « Non, pas du tout. Nous n’allons pas parler de ce qui se passe au sein de l’équipe. Mais Isco est un Real Madrid. joueur, il reste ici, il est avec nous et il n’ya pas lieu d’en parler. »

Isco, qui a remporté 16 titres en sept ans au Real Madrid, a un contrat avec Madrid jusqu’en juin 2022 et est une cible signalée d’Everton. Le joueur de 28 ans dispose d’une clause de libération de 700 millions d’euros mais pourrait partir pour une offre d’environ 30 millions d’euros.

Nouvel accord de Man City pour Jésus?

Manchester City prépare un nouvel accord pour l’attaquant Gabriel Jésus, rapporte le Daily Star.

Le jeune homme de 23 ans a encore deux ans et demi sur son contrat actuel à l’Etihad, mais en signe de la confiance de Pep Guardiola en lui, son salaire passera à 150000 £ par semaine s’il accepte une prolongation.

City travaille sur de nouvelles offres depuis Raheem Sterling et Kevin De Bruyne Récemment, et alors qu’ils se préparent pour un nouveau projet de reconstruction sous Pep Guardiola, Jesus est le dernier homme que le club essaie de verrouiller.

Les Betis s’en prennent à Alena et Puig

Le Real Betis poursuivra la signature des jeunes de Barcelone Carles Alena ou Riqui Puig sur un accord de prêt en remplacement de Sergio Canales, Rapports du stade sportif.

Le Betis, qui est considéré comme l’une des forces montantes du football espagnol en dehors des clubs d’élite, espère faire une sorte de business pendant le prochain mercato de janvier.

On pense que le patron du Betis, Manuel Pellegrini, s’est vivement intéressé à Puig, alors qu’Alena a déjà trouvé le succès lors d’un récent prêt au Benito Villamarín.

Tap-ins

– Lyon pourrait poursuivre la signature de Islam Slimani ou Fête de Boulaye pendant le mercato d’été, rapporte Le10Sport. Les géants français espéreraient que l’un ou l’autre homme puisse servir de digne remplaçant au prétendument sortant Memphis Depay qui a été continuellement lié à un déménagement au camp de Nou.

– Elche est sur le point d’achever la signature de Ivan Marcone sur un accord permanent, faites des rapports. Marcone est prêté par Boca Juniors depuis près de deux mois maintenant mais, après avoir impressionné au début de son sort, le joueur de 30 ans semble maintenant être au bord de quelque chose de plus concret avec Elche qui est prêt à payer € 4,2 millions pour sécuriser ses services.