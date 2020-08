La campagne de la Ligue des champions de cette année était vraiment spéciale. Après l’annulation initiale des sports en mars, on craignait que le tournoi n’ait même pas lieu. Heureusement, c’est le cas. Sans le tournoi de cette année, nous n’aurions jamais pu assister à ces moments et histoires incroyables. C’était une Ligue des champions record à bien des égards.

Le Bayern a semblé être une force imparable depuis que Hansi Flick a pris les rênes de Die Roten en novembre 2019. Cependant, il ne semblait pas que le Bayern gagnerait quoi que ce soit jusque-là. Le Bayern venait de subir une défaite 5-1 contre l’Eintracht Francfort et ne semblait nullement prêt à affronter les géants européens. Pourtant, en un rien de temps, l’équipe a rené sous Flick et est restée invaincue lors de matches de compétition depuis le 7 décembre 2019.

Le tournoi de cette année était le Bayern à perdre. Le Bayern a marqué 43 buts stupéfiants cette saison. Pour mettre cela en perspective, le champion de l’année dernière, Liverpool, n’a marqué que 24 buts en disputant deux matchs de plus. Le Bayern a enregistré un différentiel xG exceptionnel de 21,9, ce qui illustre son jeu toujours exceptionnel. Et Manuel Neuer a une fois de plus montré au monde qu’il était le GOAT, en enregistrant six feuilles blanches cette campagne.

Cette victoire en Ligue des champions, avec le championnat de Bundesliga et le DFB-Pokal, a valu au Bayern Munich un triplé précieux, le deuxième de l’histoire du club depuis 2012/13. Le Bayern Munich est la première équipe à réaliser le triplé continental depuis Barcelone en 2014/15. De plus, ils rejoignent Barcelone en tant que seules équipes à avoir remporté un triplé continental à deux reprises.

Enfin, le Bayern est la seule équipe à avoir jamais réalisé l’exploit incroyable de remporter tous les matches de la campagne de Ligue des champions (11-0-0). Certes, le Bayern a disputé deux matches de moins qu’une équipe ne jouerait normalement, puisque les quarts de finale et les demi-finales se sont déroulés comme des matchs à élimination directe, donc on pouvait attacher un astérisque à cette statistique.

Lewandowski s’est catégoriquement réaffirmé comme le meilleur attaquant du monde. Il a marqué 15 buts dans la compétition, dépassant de peu le record de 17 buts de Cristiano Ronaldo lors de la campagne 2013/14 avec le Real Madrid. Lewandowski a également terminé le tournoi avec 6 passes, ce qui était suffisant pour lui donner l’incroyable exploit d’avoir à la fois le plus de buts et le plus de passes de tous les joueurs du tournoi de cette année (à égalité avec Di Maria à 6 passes). Après avoir mené le Bayern Munich son sixième titre européen, l’attaquant polonais aurait certainement reçu le Ballon d’Or de l’année. Il devra se contenter du champion du peuple et savoir que la récompense tant convoitée aurait dû être la sienne.

Un outsider pour les âges

La course miraculeuse de Lyon a été l’histoire du tournoi. La partie française a été une tueuse de géants, éliminant les premiers favoris de la Juventus et de Manchester City en huitièmes de finale et en quarts de finale, respectivement. Après avoir balayé les attentes, ils ont vu leur histoire miraculeuse prendre fin lorsqu’ils ont été battus 3-0 en demi-finale contre le Bayern Munich. Un modèle analytique de leurs objectifs attendus a donné à Lyon un différentiel xG de -6,0. Deux équipes comparables sont le Lokomotiv Moscou (-7,0) et le Shakhtar (-5,8). Ces deux équipes se sont combinées pour un dossier de 2-3-7 lors de leurs 12 matchs cette saison de Ligue des champions. La campagne de Lyon, comme celle de l’Ajax la saison dernière, restera dans les mémoires comme l’un des grands outsiders de ces dernières années.

Erling Braut Haaland

Le nom d’un homme que la plupart des fans de ce sport ne connaissaient même pas avant le tournoi de cette année. À la fin de la phase de groupes, il était déjà devenu l’un des favoris des fans de football du monde entier. Haaland a fait un show sur la scène mondiale, marquant 8 buts pour le RB Salzbourg avant de passer aux mains des géants allemands, le Borussia Dortmund. Après avoir rejoint sa nouvelle équipe de Bundesliga, il a ajouté deux autres buts à son total. Bien que Dortmund ait perdu contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, sa performance sera toujours reconnue comme l’un des plus grands exploits du tournoi.

Bayern 8, Barcelone 2

Le Bayern est devenu la première équipe de l’histoire de la compétition à marquer huit buts dans un match à élimination directe depuis que le Real Madrid a battu le FC Wacker Innsbruck à neuf reprises en huitièmes de finale lors de la saison 1990/91.

Barcelone a été battu par six buts pour la première fois depuis 1951, lorsqu’ils ont reçu une raclée 6-0 du côté espagnol de l’Espanyol.

Barcelone a concédé huit buts pour la première fois depuis que Séville les a battus 8-0 en 1946.

Extras / Statistiques bonus

386 buts ont été marqués dans le tournoi de cette année. Comme cette campagne s’est déroulée sur 119 matchs, la moyenne s’établit à 3,244 buts marqués par match. C’est un gain significatif par rapport au total plus modéré de 366 buts marqués la saison dernière. Cela peut ne pas sembler être un énorme changement, mais il y a eu 6 matchs de moins cette année (quarts et demi-finales disputés dans un match). La saison de la Ligue des champions 2018/19 n’a fourni que 2,928 buts par match.

Il s’agissait de la première saison de la Ligue des champions où seules les équipes des cinq meilleures ligues européennes traditionnelles se qualifiaient pour la phase à élimination directe du tournoi.

Avec le sixième succès du Bayern Munich, il passe au 3e rang (à égalité avec Liverpool) dans la plupart des titres remportés derrière le Real Madrid et l’AC Milan avec 13 et 7, respectivement.

Hansi Flick est devenu le troisième Allemand à remporter la Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

Juste pour le plaisir – voici les buts de la Ligue des champions 2019/20 marqués en fonction du lieu de naissance des joueurs: